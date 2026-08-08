جوان آنلاین: حزام الاسد در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: ملت ما با اتکا به خدا، حقوق خود را بازپس خواهد گرفت، محاصره را درهم خواهد شکست و با قدرت به استقلال کامل خود دست خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، وی افزود: آنچه با زور گرفته شده، تنها با زور بازپس گرفته می‌شود؛ ما عزم خود را برای بازپس‌گیری حقوق‌مان جزم کرده‌ایم.

عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد که در طول ۱۲ سال از گرفتن موضع حق در قبال محاصره یمن و تجاوز به ملت آن و بزرگترین فاجعه انسانی ناشی از آن و متوقف کردن نسل کشی ساکنان نوار غزه و گرفتن موضع در قبال تجاوز آمریکا و (رژیم) اسرائیل به کشورها و ملت های اسلامی ناتوان بوده است، بیانیه‌هایش ارزش توجه ندارد.