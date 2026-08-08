فایننشال تایمز: شفافیتی در اتحادیه اروپا درباره چگونگی پذیرش اعضای جدید وجود ندارد

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا در ۱۳ سال گذشته حتی یک کشور جدید را نپذیرفته است، تاکید کرد: شفافیتی در داخل این اتحادیه درباره چگونگی پذیرش اعضای جدید وجود ندارد.

جوان آنلاین: در گزارش فایننشال تایمز آمده است: در حالی که رهبران کشورهای خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا خواستار تسریع روند بررسی درخواست‌های عضویت خود هستند، سران دولت‌های کنونی اتحادیه اروپا نگرانند ساختار این اتحادیه توان پذیرش اعضای جدید را نداشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و افزایش رقابت‌ها، فشارها برای باز کردن درهای اتحادیه اروپا به روی اعضای جدید افزایش یافته اما بروکسل درباره گسترش این اتحادیه با تردید و بلاتکلیفی مواجه است.

بر اساس این گزارش، پیشنهادها برای الحاق سریع اوکراین به اتحادیه اروپا با مخالفت شدید روبرو شده است و این امر می‌تواند باعث ناامیدی کشورهایی شود که سال‌ها منتظر عضویت در این اتحادیه بوده‌اند.

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه در داخل اتحادیه اروپا شفافیتی درباره چگونگی پذیرش اعضای جدید وجود ندارد، نوشت: سران دولت‌های فعلی اتحادیه اروپا تردید دارند که ساختار نهادی این اتحادیه شامل قوانین، بودجه و فرایندهای آن برای چنین اقدام مهمی آماده باشند.

این گزارش می‌افزاید: از سوی دیگر بسیاری از شهروندان کشورهای اروپایی ممکن است با گسترش اتحادیه اروپا مخالف باشند و این مخالفت، سران کشورها را نیز در تصمیم‌گیری درباره پذیرش اعضای جدید محتاط کرده است زیرا از این بیم دارند که در صورت موافقت با این اقدام، رأی‌دهندگان از آنها روی‌گردان شوند.

به گزارش ایرنا، سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیش تر اعلام کرد: اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است که مذاکرات مقدماتی جهت عضویت کی‌یف در این اتحادیه آغاز شود که این پیشنهاد با هدف فریب مردم اوکراین مطرح شده است.

این سازمان امنیتی روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این پیشنهاد همچنین با هدف جلوگیری از چرخش موضع اوکراین علیه اتحادیه اروپا مطرح شده است.

در این بیانیه آمده است: بروکرات‌های اروپایی همچنان قصد دارند مردم اوکراین را فریب دهند و امیدوارند از آنها به‌عنوان «گوشت دم توپ» در تقابل با روسیه استفاده کنند.

سرویس اطلاعاتی روسیه خاطرنشان کرد:‌ این پیشنهاد در حالی است که رهبران کشورهای اروپایی به‌طور قاطع هرگونه چشم‌انداز عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را رد می‌کنند.

این بیانیه می‌افزاید: اتحادیه اروپا نگران است که ادغام اوکراین در ساختارهای اروپایی، ریسک‌های اقتصادی و سیاسی بزرگی را برای اروپا به همراه داشته باشد.

این سازمان امنیتی روسیه تصریح کرد:‌ اتحادیه اروپا منابع کافی برای برآورده کردن مطالبات گسترده کی‌یف جهت عضویت در این اتحادیه را در اختیار ندارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: روند ادغام و پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا ممکن است سال‌های طولانی طول بکشد؛ این اتحادیه قصد دارد به کی‌یف مشارکت در سیاست امنیتی اروپا را پیشنهاد کند، اما بدون اعطای حق رأی.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه افزوده است: هم برای مقامات کنونی کی‌یف و هم اتحادیه اروپا، خاک اوکراین به‌عنوان عرصه ای برای آزمایش سامانه‌های پیشرفته تسلیحاتی ضروری است.