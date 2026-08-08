شان پارنل سخنگوی ارشد وزارت جنگ آمریکا در پیامی اعلام کرد که پنتاگون روز گذشته (جمعه) دسترسی «فرانک کندال» وزیر سابق نیروی هوایی ایالات متحده به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را پس از افشای غیرمجاز اطلاعات مربوط به هواپیمای ایر فورس وان اهدایی قطری دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را لغو کرده است.

جوان آنلاین: پارنل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) از همین لحظه صلاحیت فرانک کندال وزیر سابق نیروی هوایی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و توانایی او برای تصدی هرگونه سمت حساس را لغو کرده است.

سخنگوی پنتاگون گفت که این اقدام پس از افشای غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در مورد قابلیت‌های ایر فورس وان توسط کندال به یک رسانه انجام شده است.

به گزارش ایرنا، منابع خبری پیش تر گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک ترکیه برای سفر به انگلیس به طور غیرمنتظره‌ای به استفاده از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری ایالات متحده روی آورده و از سوار شدن بر هواپیمای جت اهدایی قطر خودداری کرده است.

ترامپ اعلام کرد که به جای هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ قطر که به تازگی بازسازی شده است، با یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا ترکیه را ترک می‌کند، تغییری غیرمنتظره که بحث‌ها درباره بررسی دقیق نوسازی پرهزینه و سریع جت اهدا شده از سوی قطر را دوباره آغاز کرده است.

منتقدان استفاده از جت اهدایی از سوی قطر به عنوان هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، هزینه، امنیت و سرعت بیش از حد نوسازی این هواپیما را زیر سوال برده‌اند.

در همین ارتباط، ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرد که برای پرواز به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی میلدنهال در انگلیس از یک هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری آمریکا استفاده خواهد کرد، در حالی که هواپیمای جدید در همان پایگاه توقف می‌کند تا سربازان ایالات متحده که در آن پایگاه مستقر هستند بتوانند از آن هواپیما بازدید کنند.

ترامپ در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا تهدید ترور باعث تصمیم او برای تغییر هواپیما برای عزیمت از ترکیه به انگلیس شده است، پاسخ مستقیمی نداد اما به تهدید بالقوه اذعان کرد.