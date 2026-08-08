روسیه: لیست نامزدهای تصدی دبیرکلی سازمان ملل همچنان باز است

جوان آنلاین: آلیموف در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در آخرین لحظات، نماینده کشور اوگاندا به عنوان هفتمین نامزد به جمع نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل اضافه شده و با توجه به نتایج رأیگیریهای غیررسمی که نشان میدهد هر نامزد چقدر حمایت دارد، ممکن است لیست نامزدها تغییر کند و چهرههای جدیدی به رقابت اضافه شوند.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر هفت نامزد نهایی برای کسب رأی در این رقابتها حضور دارند که از جمله آنها میتوان به «میشل باشله» (شیلی)، «ماریا فرناندا اسپینوزا» (اکوادور) و «رافائل گروسی» (آرژانتین) اشاره کرد.
با این حال، بر اساس اصل نانوشته چرخش منطقهای، نمایندگان آمریکای لاتین و منطقه کارائیب در اولویت هستند.
به نوشته ایزوستیا، اولین دور رأیگیری مقدماتی در ۳۰ جولای برگزار شده (هشتم مرداد) و دور بعدی در اواسط آگوست (اواخر مرداد) برگزار خواهد شد و کل فرآیند ممکن است تا اوایل اکتبر (اواسط مهر) ادامه یابد.
کارشناسان معتقدند که حتی نامزد برتر در تعداد آرا نیز ممکن است به دلیل وتوی یکی از اعضای دائم شورای امنیت از دور رقابتها کنار رود و همین امر، پیشبینی برنده نهایی را دشوار میکند.