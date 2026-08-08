جوان آنلاین: «جواد رحیم» عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق آمریکا را به دامن زدن به جنگها و بحرانها در خاورمیانه متهم و اعلام کرد که این کشور سیاست دامن زدن به درگیریها را برای خدمت به منافع و تقویت نفوذ خود در منطقه دنبال میکند.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت آمریکا طی سالهای گذشته ثابت کرده که سیاست ایجاد بحران و تنش در منطقه را برای توجیه حضور نظامی و دستیابی به اهداف سیاسی و استراتژیک خود اتخاذ میکند.
این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: واشنگتن به توافقات و تفاهماتی که با ایران منعقد کرده پایبند نبوده و این امر به پیچیدهتر شدن اوضاع منطقهای و افزایش بیثباتی کمک کرده است.
رحیم اضافه کرد: ادامه این سیاست، بحرانهای امنیتی و سیاسی را تشدید و فرصتهای دستیابی به راهحلهای واقعی را تضعیف می کند.
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق خواستار تکیه بر گفت وگو، پایبندی به توافقات بینالمللی و خودداری از سیاستهایی شد که منجر به تشدید تنش و تهدید امنیت منطقهای میشود.
پیش از این نیز «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به اینکه ثبات کشور و منطقه هرگز در سایه تداوم حضور نیروهای آمریکایی محقق نخواهد شد، خواستار پایان کامل حضور نیروهای آمریکایی در منطقه شد.