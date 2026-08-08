درگیری شدید میان ارتش یمن و شبه نظامیان وابسته به عربستان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0647\u0645 \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0648 \u062a\u0628\u0627\u062f\u0644 \u0622\u062a\u0634 \u062a\u0648\u067e\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0648 \u0637\u0631\u0641 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0644\u062d\u06cc\u0645\u0647 \u0628\u062e\u0634 \u0627\u0644\u062e\u0648\u062e\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0627\u0644\u062d\u062f\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0634\u0628\u0647 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0648\u0627\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062e\u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f.