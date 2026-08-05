جوان آنلاین: از همان روزهای اغازین جنگ تحمیلی امریکایی - صهیونیستی که برخی اقشار جامعه از کمبود مواد غذایی و عدم تابآوری اقتصاد نگران بودند، کنشگران تأکید داشتند امکان ندارد ایران در هر شرایطی حتی محاصره طولانی مدت، دچار قحطی شود. حتی به کار بردن کلمه بحران و کمبود جدی هم برای اقتصاد ایران خطاست. در عمل نیز دولت به همه اثبات کرد در مقابل جنگ ترکیبی، دولت آرایش اقتصادی گرفته و برای هر سناریویی امادگی کامل دارد. دراین خصوص وزیر اقتصاد با تأکید بر آمادگی کامل تیم اقتصادی دولت میگوید: برای مقابله با تمامی سناریوهای اقتصادی دشمن، برنامههای مشخص و بلندمدتی تدوین شده است و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند. دشمن آرزوی زمینزدن اقتصاد ایران را به گور خواهد برد.
درجریان حمله دشمن امربکایی- صهیونیستی و نوکرانشان در کشورهای عربی به کشورمان، یکی از نگرانیهای اصلی مردم، احتمال کمبود کالاهای اساسی بود، اما در این زمینه دولت چهاردهم موفق عمل کرد ودولت به سمت آرایش جنگی از جمله در حوزه اقتصادی رفت و متناسب با حماسه نیروهای مسلح کشورمان در درهم کوبیدن منافع دشمنان در منطقه ما، مدیریت بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم را به عنوان اولویت اصلی سیاستگذاری اقتصادی دنبال کرد.
دولت با استفاده از ذخایر راهبردی، افزایش عرضه کالا و نظارت بر شبکه توزیع، بازار را مدیریت کرد. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریها با تشکیل قرارگاههای ویژه، روند تأمین کالا را به صورت شبانهروزی رصد کردند.
نتیجه این اقدامات آن بود که برخلاف بسیاری از تجربههای جنگی در جهان، کشور با قحطی یا کمبود کالاهای اساسی مواجه نشد و فروشگاهها به فعالیت خود ادامه دادند.
همچنین در این ایام، دولت تأکید دارد حفظ آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم همان اندازه اهمیت دارد که پشتیبانی از نیروهای مسلح اهمیت دارد.
در پنجماهه گذشته، دولت کوشید با بسیج همه ظرفیتهای اجرایی کشور، هم پشتوانهای برای نیروهای مسلح باشد و هم اجازه ندهد زندگی روزمره مردم دچار اختلال جدی شود. حفظ تأمین کالاهای اساسی، تداوم خدمات عمومی، پایداری شبکه انرژی و همراهی دستگاههای مختلف با نیروهای مسلح، از مهمترین ویژگیهای مدیریت دولت در این دوره بود؛ تجربهای که نشان داد در شرایط بحرانی، همافزایی میان دولت، نیروهای مسلح و مردم، مهمترین عامل حفظ اقتدار و تابآوری ملی است.
وزیر اقتصاد: برای تمامی احتمالات جنگ سناریو داریم
در مدت ۵ ماهه گذشته همواره رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت از بسیج امکانات کشور برای حفظ ارامش معیشتی مردم سخن گفتند و به مردم اطمینان دادند دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامهریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی دولت است. دراین خصوص، اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به اعتراف دشمنان به اجرای جنگ ترکیبی علیه کشور اظهار داشت: دشمنان خود اذعان کردهاند که علاوه بر جنگ نظامی و حملات سایبری، جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا کردهاند؛ اقدامی که نشان میدهد، آنان علاوه بر جان مردم، معیشت و اقتصاد کشور را نیز هدف قرار دادهاند. دشمن آرزوی زمینزدن اقتصاد ایران را به گور خواهد برد.
وی افزود: ابعاد این جنگ اقتصادی و اقدامات دولت برای مقابله با آن، پس از پایان شرایط جنگی بهصورت مبسوط برای مردم تشریح خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مردم در ناکامی دشمن گفت: ملت ایران، ملت مقاومت است و همانگونه که با حضور و ایستادگی خود اجازه تحقق اهداف دشمن در جنگ نظامی را نداد، در عرصه اقتصاد نیز با مقاومت و همراهی خود، نقشههای دشمن را خنثی خواهد کرد.
مدنیزاده با قدردانی از مشارکت مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: گزارشهای ارائهشده در هیئت دولت نشان میدهد مردم در ماههای گذشته با صرفهجویی، بهویژه در حوزه انرژی، همکاری ارزشمندی با دولت داشتهاند و این همراهی کمک قابلتوجهی به اقتصاد کشور کرده است.
وی ادامه داد: دولت علاوه بر تکیه بر مقاومت اقتصادی، برای دوران پس از جنگ نیز برنامهریزی کرده و زمینههای سرمایهگذاری در بازسازی و نوسازی کشور را دنبال میکند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر آمادگی کامل تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: برای مقابله با تمامی سناریوهای اقتصادی دشمن، برنامههای مشخص و بلندمدتی تدوین شده است و مردم هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.
مدنیزاده همچنین برخی ادعاها درباره ورشکستگی نظام بانکی یا ناتوانی دولت در تأمین منابع مالی را کذب خواند و گفت: برای هر برنامهای که دشمن علیه اقتصاد کشور طراحی کرده، برنامههای مقابلهای و متقابل پیشبینی شده و دولت اجازه نخواهد داد اهداف دشمن محقق شود.