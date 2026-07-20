جزئیات فروش فوق العاده خودرو کوییک اعلام شد

جوان آنلاین: شرایط فروش فوق العاده برخی محصـولات گـروه خـودروسازی سایپا در سامانه رسمی شرکت سایپا اعلام شد.

تاریخ و نحوه پیش ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان طرح‌های عادی، جوانی جمعیت و جایگزین فرسوده ابتدا با مراجعه به سایت فروش سایپا نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و یا بروز رسانی اطلاعات و دریافت کد کاربری و رمز عبور قبل از ثبت درخواست خرید اقدام نمایند.

متقاضیان می‌بایست پس از ثبت اطلاعات شخصی و یا به‌روز‌رسانی آن، از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ لغایت ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ با مراجعه به آدرس اینترنتی اشاره شده در بند ۱ نسبت به انتخاب خودرو در یکی از طرح‌های فروش و ثبت درخواست خرید اقدام نمایند.

متعاقب قرعه کشی و اعلام منتخبین حائزین شرایط، متقاضیانی که مازاد بر ظرفیت اعلامی باشند امکان ادامه فرآیند ثبت نام را نخواهند داشت.