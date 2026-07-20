نرخ انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در معاملات روز دوشنبه بازار تهران تحت تاثیر کاهش نرخ این فلز گرانبها در بازار‌های جهانی و عقبگرد قیمت‌ها در بازار ارز، رو به کاهش نهاد.

جوان آنلاین: روز دوشنبه و همزمان با گشایش بازار‌های جهانی قیمت هر اونس طلا ۴۰۰۸ دلار اعلام شد که نسبت به هفته گذشته روند ریزشی داشت و بنابراین اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۸ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار را ۲۴ میلیون و ۲۸۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، در بازار سکه نیز معامله گران هر قطعه سکه تمام طرح جدید را ۱۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم را ۱۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروختند و نیم سکه نیز به ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین در معاملات امروز ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۷ میلیون تومان قیمت خورد و به این ترتیب بهای انواع سکه در بازار تهران روند ریزشی به خود گرفت