جزئیات آیین پایانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، از برگزاری آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار در شهر شیراز خبر داد و گفت: این دوره از کنگره با استقبال گسترده شاعران سراسر کشور همراه شد و دبیرخانه کنگره موفق به دریافت ۴۰۰۱ اثر از ۱۶۹۴ شاعر شد.

جوان آنلاین: محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه آیین پایانی این رویداد ملی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر شیراز برگزار می‌شود، اظهار داشت: دهمین کنگره ملی شعر ایثار پیش از برگزاری آیین اختتامیه، در قالب ۱۰ پیش‌کنگره در استان‌های گلستان، گیلان، یزد، قم، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش بنیاد شهید و امور ایثارگران، وی افزود: این پیش‌کنگره‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌های ادبی استان‌ها، ایجاد مشارکت گسترده شاعران و تمرکززدایی از فرآیند برگزاری کنگره برگزار شد و نقش مؤثری در افزایش مشارکت شاعران و غنای محتوایی این دوره از کنگره ایفا کرد.

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه ارسال هزاران اثر به دبیرخانه، نشان‌دهنده پویایی جریان شعر ایثار در کشور است، تصریح کرد: امروز کنگره ملی شعر ایثار به یکی از مهم‌ترین رویدادهای ادبی کشور در حوزه فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت تبدیل شده و بستری ارزشمند برای معرفی شاعران متعهد و خلق آثار ماندگار در این عرصه فراهم آورده است.

وی با دعوت از اصحاب رسانه برای پوشش آیین اختتامیه این رویداد ملی، خاطرنشان کرد: استان فارس به عنوان مجری و میزبان آیین پایانی دهمین کنگره ملی شعر ایثار، با برنامه‌ریزی و هماهنگی مناسب، زمینه برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی را فراهم کرده است.

کرم‌الهی در پایان ضمن قدردانی از استانداری فارس، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، صدا و سیمای مرکز فارس، شهرداری شیراز و سایر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان که در برگزاری این رویداد ملی همکاری و همراهی داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد دستاوردهای دهمین کنگره ملی شعر ایثار، گامی مؤثر در تقویت جریان شعر متعهد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این مفاهیم ارزشمند به نسل‌های آینده باشد.

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