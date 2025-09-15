طلسم ۱۲ ساله شکست/ تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان جهان شد

جوان آنلاین: تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های ۸ وزن قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در زاگرب کرواسی، صاحب یک مدال طلا، یک نقره و ۳ برنز شد تا بالاتر از آمریکا به عنوان قهرمانی زودهنگام جهان دست یابد.

به گزارش ایسنا، تاکنون امیرحیین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای ایران صاحب مدال طلا شد، احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم نقره گرفت و محمد نخودی در ۷۹، کامران قاسمپور در ۸۶ و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شدند.

ایران در ۲ وزن پایانی نیز دو فینالیست دارد و رحمان عموزاد در ۶۵ و امیرعلی آذرپیرا در وزن ۹۷ کیل گرم نیز فردا شب سه شنبه برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

کشتی آزاد ایران پیش از این ۵ مرتبه موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده که آخرین مرتبه آن نیز ۱۲ سال پیش و در جریان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۳ مجارستان بوده است.

ایران پیش از این در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است.

همچنین تیم کشتی آزاد ایران ۹ مرتبه در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده و ۱۴ مرتبه نیز در جایگاه سوم قرار گرفته است.

کشتی آزاد اتحاد جماهیر شوروی که بعد‌ها با نام روسیه نیز در میادین جهانی حاضر شده است با کسب ۳۵ عنوان قهرمانی جهان با اختلاف فاحش در رده نخست پرافتخارترین تیم جهان جای دارد. ایرلن با ۶ قهرمانی بعد از روسیه در جایگاه دوم قرار گرفت و کشتی آزاد آمریکا و ترکیه نیز صاحب ۵ قهرمانی در تاریخ مسابقات جهانی شده‌اند.

کشتی ایران در ۴ دوره رقابت‌های قهرمانی جهان در سال‌های ۱۹۷۹ سن دیه گو آمریکا، ۱۹۸۳ کیف در شوروی سابق، ۱۹۸۶ بوداپست مجارستان و ۱۹۸۷ کلرمونت فراند فرانسه حضور نداشت.