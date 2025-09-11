مرگ کارگر جوان در چاه

جوان آنلاین: جلال ملکی در گفت‌و‌گو اظهارکرد: ساعت ۱۲:۲۱ دقیقه ظهر امروز یک حادثه گرفتار شدن در چاه به آدرس خیابان پیروزی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه یک ساختمان دو طبقه قدیمی بود که در یکی از اتاق‌ها برای بررسی خاک، یک کارگر ۲۸ ساله از اتباع کشور افعانستان در حال حفر یک چاه ۱۵ متری بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد: همراهان این فرد مدعی شدند که یک دفعه این کارگر از حال رفته است، بلافاصله نجاتگر آتش نشانی بعد از ایمن سازی وارد چاه شد و کارگر را خارج کرد.

ملکی گفت:متاسفانه به تایید عوامل اورژانس این فرد جان خود را از دست داده بود و به نظر می‌رسد علت مرگ نیز برق گرفتگی از طریق بالابر یا برق در چاه باشد.

وی در پایان اظهارکرد: ساعت ۱۳:۴۰ دقیقه این عملیات به پایان رسید.