همایون اسعدیان: برای معرفی فیلم به اسکار تقابلی با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نداریم

نشست خبری مدیرعامل خانه سینما برگزار شد و وی درباره موضوعاتی چون حواشی مربوط به آکادمی معرفی فیلم به اسکار، بیمه هنرمندان، مراسم روز ملی سینما و مواردی دیگر صحبت کرد.

جوان آنلاین: همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما درباره درگاه آکادمی اسکار گفت: مخالفتی در این زمینه نبوده که این پروسه از بنیاد سینمایی فارابی به صنوف واگذار شود که البته زمانی را نیاز دارد. برای امسال هم ۹ نفر اسم داده شد که از طرف فارابی فقط با ۶ نفر تماس گرفته شد و اگرچه آن سه نفر ممکن بود در لیست خانه سینما باشند، تصمیم گرفتیم به دلیل خلف وعده صورت گرفته مشخص شود که خانه سینما نقش خاصی ندارد. البته دوستان دیگر ما می‌خواستند استعفا دهند ولی درخواست کردیم که به کار ادامه دهند.

اسعدیان به نامه نگاری‌ها از خارج از کشور برای حذف ایران از آکادمی گفت: برای حفظ سهمیه بایستی سعی کنیم کمیته آکادمی تشکیل شود و حتما یک فیلم به اسکار معرفی شود و قرار نیست بخاطر این اختلاف، کل ماجرا منتفی شود، با این حال تلاش میکنیم تا سال آینده این درگاه به خانه سینما منتقل شود.

مدیرعامل خانه سینما در بخشی دیگر از این نشست به مساله بیمه و حقوق هفت میلیون تومانی خود اشاره کرد و با این مزاح که «بخاطر گذران خرج زندگی به عنوان مدیرعامل خانه منصوب شده» بیان کرد: ما باید دچار هویت شغلی شویم تا هم وضعیت بیمه و هم مالیات ما مشخص شود. فعلا منتظر هستیم که براساس پیگیری‌ها کد شغلی را دریافت کنیم.

اسعدیان درباره جشن خانه سینما هم توضیح داد: قرار بود جشن برگزار شود و مصطفی کیایی دبیر جشن انتخاب شده بود ولی جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ها را به هم ریخت. در شرایط فعلی هم واژه جشن به نوعی توهین و بی احترامی به مردم است ولی به هر حال روز سینما وجود دارد و آن را برای تقدیر از سینما گرامی میداریم؛ بنابراین روز ۲۱ شهریور مراسمی در موزه سینما خواهیم داشت بدون انتخاب برگزیده و اهدای جایزه و فقط برای احترام و گرامیداشت روز سینما است.

او در این زمینه ادامه‌داد: من افتخار میکنم که بعد از آخرین روز جنگ، وزیر فرهنگ برای تقدیر از سینما به خانه سینما آمد تا برخلاف تهمت‌ها به سینما از فعالیت سینماگران قدردانی شود.

وی افزود: برای بررسی فیلم‌ها (داوری جشن خانه سینما) برای سال آینده، در حال طراحی مکانیسمی هستیم تا فیلم‌های روز و نیز فیلم‌های باقی مانده از گذشته ارزیابی و داوری شوند.

او همچین درباره برخی اظهارنظر‌ها نسبت بودجه خانه سینما گفت: سال قبل ۱۴ میلیارد بودجه به خانه سینما داده شد، در حالی که خرج بسیاری از هزینه‌های آن به بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. نمی‌دانم این هزینه میلیاردی که گفته می‌شود چیست؟ البته باعث افتخار است که خانه سینما در بازرسی‌های مالی هیچگاه دچار مشکل نشده است. اما تاکید میکنم که خانه سینما بنگاه کاریابی و بنگاه خیریه نیست. بیمه بیکاری هم آماده‌سازی‌هایی نیاز دارد که مثلاً اول باید صندوق بیمه بیکاری آن تشکیل شود.

اسعدیان درباره برخی برنامه‌های قدیمی خانه سینما یادآور شد که پیش‌تر قرارداد تیپ تهیه شده بود ولی لازمه اجرایی شدن آن توافق تهیه‌کنندگان است.

حسینی در بخشی دیگر از این نشست درباره سند ملی سینما گفت: خانه سینما آن سند را قبول ندارد، بخصوص آنکه از روی سند سینمای چین نوشته شده بود. این سند نوشتن‌ها بیشتر مانع انجام کار است و اگر قرار است سندی تدوین شود، باید توسط خود سینماگران باشد.