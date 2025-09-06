کد خبر: 1316374
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۴
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

همایون اسعدیان: برای معرفی فیلم به اسکار تقابلی با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نداریم

همایون اسعدیان: برای معرفی فیلم به اسکار تقابلی با سازمان سینمایی و وزارت ارشاد نداریم نشست خبری مدیرعامل خانه سینما برگزار شد و وی درباره موضوعاتی چون حواشی مربوط به آکادمی معرفی فیلم به اسکار، بیمه هنرمندان، مراسم روز ملی سینما و مواردی دیگر صحبت کرد.

جوان آنلاین: همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما درباره درگاه آکادمی اسکار گفت: مخالفتی در این زمینه نبوده که این پروسه از بنیاد سینمایی فارابی به صنوف واگذار شود که البته زمانی را نیاز دارد. برای امسال هم ۹ نفر اسم داده شد که از طرف فارابی فقط با ۶ نفر تماس گرفته شد و اگرچه آن سه نفر ممکن بود در لیست خانه سینما باشند، تصمیم گرفتیم به دلیل خلف وعده صورت گرفته مشخص شود که خانه سینما نقش خاصی ندارد. البته دوستان دیگر ما می‌خواستند استعفا دهند ولی درخواست کردیم که به کار ادامه دهند.

اسعدیان به نامه نگاری‌ها از خارج از کشور برای حذف ایران از آکادمی گفت: برای حفظ سهمیه بایستی سعی کنیم کمیته آکادمی تشکیل شود و حتما یک فیلم به اسکار معرفی شود و قرار نیست بخاطر این اختلاف، کل ماجرا منتفی شود، با این حال تلاش میکنیم تا سال آینده این درگاه به خانه سینما منتقل شود.

مدیرعامل خانه سینما در بخشی دیگر از این نشست به مساله بیمه و حقوق هفت میلیون تومانی خود اشاره کرد و با این مزاح که «بخاطر گذران خرج زندگی به عنوان مدیرعامل خانه منصوب شده» بیان کرد: ما باید دچار هویت شغلی شویم تا هم وضعیت بیمه و هم مالیات ما مشخص شود. فعلا منتظر هستیم که براساس پیگیری‌ها کد شغلی را دریافت کنیم.

اسعدیان درباره جشن خانه سینما هم توضیح داد: قرار بود جشن برگزار شود و مصطفی کیایی دبیر جشن انتخاب شده بود ولی جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ها را به هم ریخت. در شرایط فعلی هم واژه جشن به نوعی توهین و بی احترامی به مردم است ولی به هر حال روز سینما وجود دارد و آن را برای تقدیر از سینما گرامی میداریم؛ بنابراین روز ۲۱ شهریور مراسمی در موزه سینما خواهیم داشت بدون انتخاب برگزیده و اهدای جایزه و فقط برای احترام و گرامیداشت روز سینما است.

او در این زمینه ادامه‌داد: من افتخار میکنم که بعد از آخرین روز جنگ، وزیر فرهنگ برای تقدیر از سینما به خانه سینما آمد تا برخلاف تهمت‌ها به سینما از فعالیت سینماگران قدردانی شود.

وی افزود: برای بررسی فیلم‌ها (داوری جشن خانه سینما) برای سال آینده، در حال طراحی مکانیسمی هستیم تا فیلم‌های روز و نیز فیلم‌های باقی مانده از گذشته ارزیابی و داوری شوند.

او همچین درباره برخی اظهارنظر‌ها نسبت بودجه خانه سینما گفت: سال قبل ۱۴ میلیارد بودجه به خانه سینما داده شد، در حالی که خرج بسیاری از هزینه‌های آن به بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌رسد. نمی‌دانم این هزینه میلیاردی که گفته می‌شود چیست؟ البته باعث افتخار است که خانه سینما در بازرسی‌های مالی هیچگاه دچار مشکل نشده است. اما تاکید میکنم که خانه سینما بنگاه کاریابی و بنگاه خیریه نیست. بیمه بیکاری هم آماده‌سازی‌هایی نیاز دارد که مثلاً اول باید صندوق بیمه بیکاری آن تشکیل شود.

اسعدیان درباره برخی برنامه‌های قدیمی خانه سینما یادآور شد که پیش‌تر قرارداد تیپ تهیه شده بود ولی لازمه اجرایی شدن آن توافق تهیه‌کنندگان است.

حسینی در بخشی دیگر از این نشست درباره سند ملی سینما گفت: خانه سینما آن سند را قبول ندارد، بخصوص آنکه از روی سند سینمای چین نوشته شده بود. این سند نوشتن‌ها بیشتر مانع انجام کار است و اگر قرار است سندی تدوین شود، باید توسط خود سینماگران باشد.

برچسب ها: فیلم ، اسکار ، نماینده
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

غرب باوران مشغول کارند

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار