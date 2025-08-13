کد خبر: 1312714
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۲
گزارش رسانه چینی از توانمندی‌های ارتش «آهنین» یمن در جنگ با آمریکا

گزارش رسانه چینی از توانمندی‌های ارتش «آهنین» یمن در جنگ با آمریکا یک رسانه چیزی نوشت که ۱۰ سال درگیری مستقیم میان نیروهای مسلح یمن و نیروی دریایی و هوایی آمریکا نه تنها ارتش یمن را تضعیف نکرده، بلکه آن را به ارتشی آهنین و توانمندتر تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه «بایجیاهاو» در گزارشی مفصل به بررسی دهه‌ای از درگیری‌های مستقیم نیروهای مسلح یمن با حملات هوایی و دریایی آمریکا در دریای سرخ پرداخت و تاکید کرد که این حملات هوایی واشنگتن نه تنها توان نظامی یمن را کاهش نداد، بلکه موجب افزایش انسجام، سازمان‌دهی و استقامت نیروهای این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، راز بقای آنچه «ارتش آهنین و عاری از خائنان» نامیده شده، به ۲ عامل اصلی بازمی‌گردد؛ نخست، تعلق قبایلی و اعتقادی عمیق که خیانت را یک ننگ اجتماعی و دینی می‌داند و دوم، وجود یک سیستم امنیتی دقیق که فعالیت‌های اطلاعاتی دشمن را تحت نظر دارد و در مقابل هرگونه همکاری با دشمن با شدیدترین مجازات‌ها برخورد می‌کند.

این رسانه چینی در ادامه گزارش خود همچنین بر راهبرد نظامی انصارالله اشاره کرده که مبتنی بر جنگ نامتقارن در استفاده از پهپادهای کم‌هزینه برای مقابله با سامانه‌های دفاعی پیشرفته آمریکایی است، که موجب ایجاد یک معادله فرسایش اقتصادی به سود یمنی‌ها شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که حمله به ناو هواپیمابر آمریکایی «هری اس ترومن» با چهار موشک طی ۷۲ ساعت یکی از نمونه این عملیات‌ها است که با تاکتیک پرتاب غیرمتمرکز موجب اختلال در سیستم‌های هشدار و رصد آمریکا شد. همچنین طبیعت جغرافیایی ناهموار یمن، امکان پنهان کردن مخازن و سکوی پرتاب موشک‌ها در غارهای کوهستانی را فراهم می‌آورد.

این گزارش چینی به نقش فضای مجازی نیز اشاره کرده است؛ طوریکه نیروهای یمنی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک، عملیات پرتاب موشک را به‌صورت زنده پخش کرده و آن را با موسیقی‌های طنز آمریکایی همراه کرده و این اقدامات را به حمایت از غزه و مظلومیت ملت فلسطین مرتبط می‌کنند. این شیوه، موجب کسب حمایت و همدلی گسترده عربی شده و تصویری از یمن به عنوان مدافع خود ارائه می‌دهد.

همچنین، این گزارش تاکید کرده است که این تحولات وجهه سلطه آمریکا را تضعیف کرده و توانایی ناوهای هواپیمابر این کشور را در برابر موشک‌های ساده به چالش کشیده است. واشنگتن نتوانست مانع افزایش قیمت جهانی نفت شود و برخی از متحدانش، از جمله عربستان و امارات، مجبور به تجدیدنظر در روابط امنیتی و خرید سامانه‌های دفاعی از چین و روسیه شدند.

بایجیاهاو تاکید کرده است که صعود نیروهای انصارالله نشان‌دهنده ویژگی‌های جنگ‌های قرن بیست و یکم است؛ جایی که پیروزی دیگر بر اساس تعداد بمب‌ها یا حجم تسلیحات تعیین نمی‌شود، بلکه بر توانایی نیروهای رزمی در مدیریت روایت و حفظ انسجام داخلی استوار است.

یکی از کهنه‌سربازان صنعا در این گزارش گفته است: «بمب‌های آمریکا به ما آموختند که بجنگیم یا بمیریم، اما موشک‌هایمان به جهان نشان داد که فیل هم می‌تواند شکست بخورد.»

وی افزود: جوانان یمنی با پخش لحظه‌های پرتاب موشک، فصلی تازه در تاریخ مبارزات خود و آغاز پایان افسانه سلطه را رقم می‌زنند.

