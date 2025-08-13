چین در بحبوحه افزایش موارد ابتلا به «چیکونگونیا»، مقررات بهداشتی جدید وضع کرد

چین روز گذشته (سه‌شنبه) در بحبوحه افزایش موارد ابتلا به تب چیکونگونیا، مقررات بهداشتی جدیدی را برای مدیریت شیوع بیماری‌های عفونی صادر کرد.

جوان آنلاین: این مقررات مربوط به هشدارهای اولیه برای تعریف اجزای کلیدی مانند دامنه و تعاریف، رویه‌های کلیدی و سازوکارهای عملیاتی است.

مقررات اداره ملی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در چین، هشدارهای اولیه را برای تهدیدات بهداشت عمومی ناشی از بیماری‌های قابل گزارش، بیماری‌های عفونی نوظهور، بیماری‌های با علت ناشناخته و سایر عفونت‌های پرخطر برای جمعیت‌های آسیب‌دیده، صادر می‌کند.

به گزارش آناتولی، از ادارات و مؤسسات مربوطه انتظار می‌رود که از قبل اقدامات احتیاطی را در مورد هشدارها انجام دهند، همچنین داده‌های نظارتی را جمع‌آوری کنند، ارزیابی ریسک انجام دهند، تهدیدات احتمالی بهداشت عمومی را شناسایی کنند و سطوح خطر اپیدمی را تعیین کنند که باید در چهار سطح طبقه‌بندی شوند.

ویروس چیکونگونیا از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل می‌شود و شایع‌ترین علائم آن شامل تب و درد مفاصل است. سایر علائم رایج شامل درد عضلانی، سردرد، حالت تهوع، خستگی و بثورات پوستی است.

این ویروس به ندرت کشنده است اما نوزادان، سالمندان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، در معرض خطر بیشتری هستند.

بیش از ۲۴۰ هزار مورد ابتلا به چیکونگونیا و ۹۰ مورد مرگ مرتبط با آن در ۱۶ کشور از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۵) ثبت شده است.