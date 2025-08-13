جوان آنلاین: «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا روز سهشنبه و در یک مصاحبه رادیویی گفت که وزارت خارجه آمریکا در تدارک قرار دادن اخوان المسلمین در فهرست به اصطلاح «سازمانهای تروریستی» است.
روبیو در پاسخ به سوال «سید روزنبرگ» مجری آمریکایی گفت: بدیهی است که شاخههای مختلفی از اخوان المسلمین وجود دارد، بنابراین باید هر یک از آنها را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد. تمام پروندهها در دادگاه به چالش کشیده خواهند شد. وقتی به دادگاه میروید، باید کارتان را مثل یک مسئله ریاضی نشان دهید. تنها چیزی که نیاز دارید یک قاضی فدرال است - و تعداد زیادی قاضی وجود دارد - که مایل به انجام این احکام سراسری هستند و اساساً سعی میکنند کشور را از روی صندلی قضاوت اداره کنند. بنابراین باید خیلی مراقب باشیم.
دیدار با پوتین به معنای امتیاز دادن نیست
دیپلمات ارشد آمریکایی، نشست روز جمعه «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» سران روسیه و آمریکا را یک جلسه احساسی ارزیابی کرد و گفت: این روشی است که من آن را توصیف میکنم. رئیسجمهور سه بار و - یا چهار بار - تلفنی با پوتین صحبت کرد و هیچ نتیجهای از آن حاصل نشده است. بنابراین رئیسجمهور احساس میکند، باید به این مرد آن طرف میز نگاه کند. باید او را رو در رو ببیند. باید حرفهایش را یکی یکی بشنود. باید با نگاه کردن به او ارزیابی کند.
او به روزنبرگ گفت: برای رئیسجمهور ترامپ، جلسه به معنای امتیاز دادن نیست. او اینطور به آن نگاه نمیکند. جلسه کاری است که شما برای فهمیدن و تصمیمگیری انجام میدهید. من میخواهم تمام حقایق را داشته باشم. میخواهم به چشمان این شخص نگاه کنم و این کاری است که رئیسجمهور میخواهد انجام دهد. بنابراین صادقانه بگویم، فکر میکنم خیلی زود در آن جلسه خواهیم فهمید که آیا این موضوع شانسی برای موفقیت دارد یا خیر. و رئیس جمهور یک معاملهگر فوقالعاده است و آنها همیشه حضوری هستند. انجام این کار از طریق تلفن دشوار است. بنابراین فکر میکنم موضوع روز جمعه همین خواهد بود و ما درک بهتری از آن خواهیم داشت. آسان نخواهد بود. این جنگ برای پوتین خیلی مهم است.
قرن بیستویکم با روابط بین آمریکا و چین تعریف خواهد شد
روبیو، چین را «بزرگترین چالش آمریکا» دانست و گفت: قرن بیستویکم با روابط بین ایالات متحده و چین تعریف خواهد شد. شکی در این مورد نیست. آنها رقیب و دشمن ما در زمینههای مختلف هستند - چه فناوری، تجارت، بازرگانی، نظامی، اطلاعاتی، هر چه که شما بگویید - ژئوپلیتیک. منظورم این است که آنها اساساً میخواهند به هزینه ما سود ببرند. این یک واقعیت است. بنابراین فکر میکنم ما وارد دورهای با آنها شدهایم که فکر میکنم هر دو طرف متوجه شدهاند - فکر میکنم هر دو طرف از یک دوره ثبات استراتژیک نیز سود خواهند برد. در اصل، ما در حال حاضر تعرفههای بسیار بالایی روی آنها داریم. ما در حال حاضر پول زیادی را به صورت تعرفه از چین دریافت میکنیم. آنها در حال حاضر - تعرفههایی با نرخ ۵۴ درصد - هستند.
حماس باید خلعسلاح شود!
وزیر خارجه آمریکا از پرداختن مستقیم به این موضوع که آیا از تصمیم «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر صهیونیستی، برای اشغال شهر غزه حمایت میکند یا خیر، خودداری کرد، اما گفت که حماس باید «حذف شود».
روبیو در این مصاحبه مدعی شد: اتحادیه عرب آمد و گفت که ما موافقیم که حماس باید خلع سلاح شود، میتواند آن را منحل کند - آنها دیگر نمیتوانند وجود داشته باشند. تا زمانی که حماس وجود دارد، صلحی در غزه برقرار نخواهد شد. این یک واقعیت است.
وزیر خارجه ترامپ درباره جنگ در غزه نیز مدعی شد: تا زمانی که حماس وجود دارد، صلحی در غزه برقرار نخواهد شد. این یک واقعیت است. میتوانید برای ۳۰، ۶۰، ۹۰ روز آتشبس داشته باشید. میتوانید هر کاری که میخواهید انجام دهید. تا زمانی که حماس وجود دارد، در غزه صلحی نخواهید داشت.
اقدام کشورها در به رسمیت شناختن فلسطین، نمادین است
او اقدام فرانسه، کانادا و انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین را «نمادین» دانست و گفت: آنها این کار را عمدتاً به یک دلیل انجام میدهند و آن، سیاست داخلی آنهاست. در بریتانیا، در فرانسه، در بسیاری از نقاط اروپا و ایرلند، مدتهاست که سیاست داخلی آنها به ضد اسرائیل یا هر چیز دیگری تبدیل شده اما این تا حد زیادی بیمعنی است. حقیقت امر این است که آینده آن منطقه با یک قطعنامه سازمان ملل تعیین نمیشود. با یک بیانیه مطبوعاتی توسط یک نخستوزیر یا یک رئیسجمهور از یک کشور تعیین نمیشود. این امر در عمل تعیین خواهد شد.
روبیو همچنین در اظهاراتی خصمانه و با متهمکردن «نیکلاس مادورو» رئیسجمهور ونزوئلا گفت: ما دولت او را به عنوان یک دولت مشروع به رسمیت نمیشناسیم. او رئیس یک سازمان لجستیک قاچاق مواد مخدر است که اساساً توسط ارتش اداره میشود.