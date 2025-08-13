ابراز نگرانی فرانسه نسبت به شهادت خبرنگاران در غزه

جوان آنلاین: وزارت خارجه فرانسه نسبت به آمار بالای روزنامه‌نگاران شهید شده در غزه ابراز نگرانی و تاکید کرد که بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس گزارش شبکه خبری المنار، این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد: ما از اسرائیل می‌خواهیم که دسترسی امن و بدون مانع روزنامه‌نگاران بین‌المللی به نوار غزه را جهت مستندسازی این جنگ تضمین کند.

وزارت خارجه فرانسه ادامه داد: «پاریس بار دیگر بر پایبندی خود به آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حفاظت از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه تاکید می‌کند. روزنامه‌نگاران هرگز نباید هدف قرار بگیرند. آنها مانند تمامی غیرنظامیان تحت حمایت قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه هستند.»

از سوی دیگر، روزنامه‌های بلژیکی خبر شهادت انس الشریف و دیگر روزنامه‌نگاران همراهش در غزه را تیتر اول صفحات خود کردند.

رسانه‌های فلسطینی بامداد دوشنبه از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در مقابل دروازه اصلی مجتمع پزشکی الشفا در شهر غزه و شهادت جمعی از خبرنگاران از جمله ۲ خبرنگار شبکه الجزیره به نام‌های انس الشریف و محمد قریقع خبر دادند.

الجزیره گزارش کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده، یک پهپاد ارتش اشغالگر چادر خبرنگاران را در نزدیکی بیمارستان الشفا، جایی که چندین خبرنگار فلسطینی از جمله انس الشریف و محمد قریقع در آنجا حضور داشتند، هدف قرار داد.

طبق آخرین گزارش دفتر رسانه‌ای دولتی فلسطین در غزه، از آغاز جنگ در این شهر ۲۳۸ خبرنگار شهید شده‌اند.