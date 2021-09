﻿ ۲۰ نکته کلیدی تغذیه در زمان ابتلا به کرونا

سرویس جامعه جوان آنلاین: بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، ۲۰ نکته تغذیه‌ای مهم در زمان ابتلا به کرونا به شرح زیر است:



- مصرف آب را فراموش نکنید. حتما روزی ۶ لیوان آب را مصرف کنید.



- مصرف غذا‌های سرخ شده مثل انواع کوکو، کتلت، خورشت‌ها، کباب کوبیده و ... ممنوع است.



- فقط غذا‌های آبپز شده در این دوران مصرف کنید.



- دریافت غذا‌های پروتئینی مثل حبوبات، تخم مرغ، انواع گوشت و کره بادام زمینی بدون شکر را افزایش دهید.



- هر روز یک عدد تخم مرغ آبپز شده که کاملا پخت شده است مصرف کنید.



- مصرف شکر و قند را محدود کنید.



- غذا‌های کنسروی، گوشت‌های فرآوری شده و فست فود‌ها ممنوع است.



- مصرف میوه و سبزیجات را در طول روز فراموش نکنید.



- مواد غذایی صنعتی حاوی شکر مثل بیسکویت، کیک، مربا، نوشابه، ماءالشعیر و آبمیوه‌های صنعتی، انواع شیرینی و آبنبات و شکلات ممنوع است.



- لبنیات مثل ماست پروبیوتیک هر روز در کنار وعده‌های غذایی مصرف کنید.



- موادغذایی محرک (مانند برخی ادویه‌های تند مثل فلفل) را در غذا‌های خود حذف کنید.



- صبحانه متنوع شامل عسل، عدسی، فرنی، تخم مرغ، پنیر و گردو و ارده مصرف کنید.



- دانه‌های آجیلی مثل بادام درختی، فندق، پسته و گردو و کنجد را می‌توانید هر روز به صورت آسیاب شده در ماست، سوپ و فرنی ریخته و مصرف کنید.



- مکمل‌های ویتامین D، ویتامین C و روی را در این دوران فراموش نکنید. هفته‌ای یک مکمل ویتامین دی ۵۰ هزار واحدی از زمان شروع علائم تا یک ماه بعد از اتمام علائم، مکمل روی ۷۵ تا ۱۰۰ میلی گرم و مکمل ویتامین C با دوز ۱۰۰۰ میلی گرم به صورت روزانه تا دو هفته بعد از اتمام علائم مصرف شود.



- از پودر جوانه‌ها مثل جوانه گندم، ماش، عدس و ... در سوپ، آش و ماست به صورت روزانه مصرف کنید.



- از مصرف غذا‌های دیر هضم حاوی پنیر پیتزا، ماکارونی و قارچ خودداری کنید.



- در صورت اسهال مصرف مکمل ویتامین C تا برطرف شدن این مشکل ممنوع است. در صورت اسهال از کته هویج با کمی روغن و نمک به اندازه به همراه ماست پروبیوتیک مصرف کنید.



-از میوه‌های حاوی ویتامین A مثل موز، انبه، طالبی و سبزیجاتی همچون هویج مصرف کنید.



- در کنار غذا‌های خود از لیموترش استفاده کنید.



-مصرف قهوه، چای غلیظ، نسکافه و یا شکلات تلخ ممنوع است.