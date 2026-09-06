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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۲:۰۰
ايران » ايران

خدمت‌رسانی در مرز‌های خراسان جنوبی

1 در قلب کویر و در جوار مرز‌های شرقی کشور، جایی که گردوغبار محرومیت بر چهره روستای «تجشک» نشسته بود، خورشید عدالت با رویکردی نو طلوع کرد
حوریه ملکی

جوان آنلاین: در قلب کویر و در جوار مرز‌های شرقی کشور، جایی که گردوغبار محرومیت بر چهره روستای «تجشک» نشسته بود، خورشید عدالت با رویکردی نو طلوع کرد. در اقدامی جهادی و همسو با آرمان‌های شهیدآیت‌الله رئیسی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با حضور در این منطقه مرزی، خدمات‌رسانی بی‌واسطه را برای ۱۵۰نفر از ساکنان فراهم آورد. 
 
هوا در روستای تجشک، گرم و آفتاب‌سوخته است، اینجا مرز است. جایی که فاصله‌ها معنای دیگری دارند. کوچه‌های روستا، شاهد مردمی است که سال‌ها با دوری از مرکز استان، زیر بار مشکلات حقوقی و اقتصادی دست‌و پنجه نرم کرده بودند. امروز، اما در‌های عدالت به روی آنها باز شده بود. 
 حضور میدانی، فراتر از انتظار مردم
با استقرار تیم‌های قضایی، فضای روستا تغییر کرد. صدای مردم از پشت در‌های بسته دادگاه‌ها به گوش قاضی می‌رسید. در میان هیاهوی مراجعه‌کنندگان، قصه ۱۰ زندانی شنیده شد که حالا طعم آزادی را با مرخصی پایان حبس تجربه می‌کردند. خانواده‌هایی که سال‌ها در حسرت دیدار عزیزانشان بودند، حالا در سایه طرح جهادی، از نعمت ملاقات الکترونیک بهره‌مند شدند. تماشای اشک شوق خانواده‌هایی که از طریق کنفرانس تصویری با زندانیان خود صحبت می‌کردند، صحنه‌ای بود که ثابت می‌کرد گاهی تکنولوژی، انسانی‌ترین کارکرد خود را در این مناطق دورافتاده پیدا می‌کند. در گوشه‌ای دیگر، گروه‌های سازشی شورای حل اختلاف مستقر شده بودند. اختلافات ملکی و خانوادگی که گاهی دهه‌ها میان اهالی روستا تنش ایجاد کرده بود، زیر سایه وساطت بزرگان و قضات، به لبخند و آشتی ختم شد. پرونده‌هایی که قرار بود سال‌ها در راهرو‌های دادگستری خاک بخورند، اینجا در فضای صمیمی و دوستانه مختومه شدند؛ این قدرت واقعی «صلح» بود که در دل مرز‌ها جریان یافت. 
اما این سفر تنها به پرونده‌های قضایی محدود نماند. وقتی رئیس کل دادگستری به بازدید خانه‌های محروم رفت، با واقعیتی تلخ مواجه شد. خانه‌هایی که از حداقل امکانات بهداشتی محروم بودند. دیدن زندگی در خانه‌هایی که حتی سرویس‌بهداشتی و حمام نداشتند، قلب هر بیننده‌ای را به درد می‌آورد. عبداللهی در همان لحظه، با قاطعیت، وعده داد که بسیج سازندگی و خیران برای تغییر این وضعیت پای کار بیایند. اینجا، عدالت معنای «رفاه» گرفت. یکی از اساسی‌ترین مطالبات جوانان روستا، تأمین زمین برای ازدواج بود. دغدغه‌ای که ماندگاری مردم در مرز را تهدید می‌کرد. مردم تجشک، حافظان امنیت این دیار هستند و رئیس کل دادگستری به‌خوبی درک کرد که امنیت پایدار، بدون رفاه مرزنشینان، شعاری بیش نیست. او قول داد که تأمین زمین را به عنوان یک مطالبه راهبردی پیگیری کند تا جوانان این روستا مجبور به مهاجرت نشوند. این حضور و اقدامات تصویری از عدالتخواهی است که از پشت میز‌های اداری به متن زندگی مردم کوچ کرده است. وقتی بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌ها و دانش‌آموزان توزیع می‌شد، این پیام را می‌رساند که «حاکمیت، در کنار شماست.» این حضور میدانی، نویدبخش فصل جدیدی در خدمت‌رسانی به مناطق محروم است. فصلی که در آن، عدل و عطوفت در کنار هم، ضامن بقای مرزنشینان و آبادانی این خاک مقدس خواهند بود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جهاد ، خراسان جنوبی ، خدمات رسانی
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