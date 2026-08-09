کد خبر: 1373292
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۴
اقتصاد » اخبار کلی

بخشی از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ تا هفته دولت واریز می‌شود

سهام عدالت رییس اتاق تعاون ایران از واریز بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر در سال ۱۴۰۴ تا هفته دولت خبر داد.

جوان آنلاین: بهمن عبداللهی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزیع شد و دولت در تلاش است تا هفته دولت بخشی از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ را توزیع کند.

به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد: بخشی از بنگاه‌های تحت پوشش سهام عدالت در جنگ آسیب دیدند ولی مانع سوددهی سایر شرکتها نشد و سود شرکت‌های مشمول سهام عدالت جمع‌آوری شده است.

عبداللهی تاکید کرد: در سال های گذشته سود سهام عدالت در دو نوبت واریز می‌شد در سال جاری هم در دو نوبت واریز سود سهام عدالت خواهیم داشت؛ رقم سود ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش جدی ندارد و امسال طی دو نوبت در میانه و پایان سال این سود واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عرضه سهام عدالت در بورس و آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس برای عرضه سهام عدالت در بورس برگزار و دستورالعمل مصوب به دولت ارسال شد؛ دولت بررسی این موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد که در آنجا نیز نکاتی مطرح شد که در شورای عالی بورس مورد توجه قرار گرفت و پس از اصلاح به مجلس ارسال شد تا نظر قوه مقننه نیز اخذ شود.

عبداللهی با بیان اینکه قریب به یک ماه است که این دستورالعمل در اختیار مجلس است و جلسات متعددی برگزار کرده‌اند، اظهار داشت: برخی نمایندگان خواستار اصلاح دستورالعمل هستند وقتی کمیته مربوطه در مجلس به جمع‌بندی رسید، جلسه نهایی به ریاست نیکزاد برگزار و نظرات مجلس به شورای عالی بورس ارائه می‌شود تا اصلاح، تصویب و ابلاغ شود؛ نهایتا دستورالعمل پایانی ملاک آزادسازی سهام عدالت خواهد بود ولی نباید سهم تعاونی‌ها از سهام عدالت حذف شود.

برچسب ها: سهام عدالت ، بازار سهام ، بورس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هشدار تداوم بارش‌های تابستانه و رعدوبرق در ۴ استان تا چهارشنبه

ثبت ۲۵ هزار شکایت آموزش و پرورش در دیوان عدالت

ادعای واکنش رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است

نیویورک‌تایمز: جنگ علیه ایران یک باخت راهبردی و مایه شرم بوده است

با وحدت‌شکن بجنگید حتی اگر عمامه مرا بر سر داشته باشد

اربعین حسینی (ع) از منظر فقه و روایت

محسن رضایی: کریدور دومی در تنگه هرمز گشوده نمی‌شود

دردسر همزمان آمریکا و اوکراین با ته کشیدن موشک‌های پاتریوت

آخرین صحبت‌های پسرم دلتنگی برای رهبر شهید بود

زمان شارژ اعتبار کالابرگ تغییر کرد

اربعین؛ زبان مشترک قدم‌ها

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۱

پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در تهران - ۲

رایزنی وزیر امور خارجه ایتالیا با عراقچی

نه کریدور دوم نه مذاکره زیر سایه تهدید

آغاز جنگ ایران برای پایان قدرت آمریکا بود

گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و سلطنت عمان

بازتاب روزنامه جوان ۱۵ مرداد در شبکه خبر

تنگه ملک ماست | این‌بار بدون حتی نظر امریکا

ادعا درباره «نحوه رد زنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

مذاکرات تنگه هرمز با عمان دوجانبه است؛ موضوعات ایران و آمریکا بعداً بررسی می‌شود

مشروطه نقطه عطف بیداری و آزادی‌خواهی ملت ایران بود

بازگشت ۳ میلیون و ۱۷ هزار زائر اربعین به کشور

قیمت گوسفند زنده ۳۰ درصد کاهش یافت؛ گوشت ارزان نشد

وزیر صمت عازم پاکستان شد

آمریکا تحریم‌های یک شرکت هواپیمایی عراقی را لغو کرد

۲۱ عامل موساد و ۴ عضو باند‌های مسلح بازداشت شدند

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، نصب العین همه مسئولان نظام باشد

فلسطین مسئله نخست جهان اسلام به شمار می‌رود

۲.۸ میلیون زائر به کشور بازگشتند

دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو

اربعین حسینی؛ یکی از بزرگ‌ترین تجمع‌های سالانه جهان

امام حسین (ع) کشته سیرت‌های عصر جاهلی شد

گزینه استقلال راهی گل گهر شد

فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود

پایان محاصره با ائتلاف مصرف

عمان: مذاکرات مثبت و سازنده با ایران درباره تنگه هرمز ادامه دارد

دوره نفت ارزان با بازگشایی تنگه‌هرمز برنمی گردد

بازگشت یک میلیون و ۹۷۴ هزار زائر اربعین به کشور

البرز، الگوی تاب‌آوری ملی و شتاب در مسیر توسعه پایدار

بازیکن سابق پرسپولیس به آلومینیوم پیوست

فریاد‌ها و ناله‌های دوستان مبارزدلم را آتش می‌زد

گفتگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

اجازه باز شدن مسیر دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد

هیرکانی در چنگ ویلاسازی‌ها 

خروش خونخواهان از تهران تا کربلا

غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا

گرما برای پالایشگاه‌ها و منابع برق اروپا اضطرار آفرید

ورود تیم کارآگاهان پلیس به پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
از گمنام‌ترین فرماندهان شهید جنگ رمضان/ از شناسایی در والفجر۲ تا حضور در جنگ ۳۳ روزه
گفت‌وگو با محمد فیلی/ وقتی آن دیالوگ را گفتم فیلمبردار غش کرد و افتاد
نوجوانانی که ربات می‌سازند و آینده را
هیچ‌کس بیشتر از زیدآبادی در خطر ساده‌انگاری نیست
رقص مشترک دن کیشوت و ترامپ 
دنده دولت به واگذاری مسئله‌دار ایران‌خودرو/ خصوصی‌سازی یا انحصار؟
غریزه‌ی بقا و آقای باقی و رفقا
جراحی‌های زیبایی با مدرک فوق‌دیپلم! + گفت‌وگو با متهم
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ پیکر بی‌سر شهید را از انگشت‌های پا شناسایی کردیم
نسلی که آنلاین الگو می‌گیرد
گفت‌وگو با آیت‌الله جاودان/ جفای مخالفان مکانت معنوی رهبر شهید را ارتقا می‌داد
راننده مست به قانون می‌خندد
همه آقای دوربینی شده‌ایم!
 قصه ناتمام سرویس مدارس 
آیا مقاومت فلسطین خلع‌سلاح می‌شود؟
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار