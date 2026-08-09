جوان آنلاین: بهمن عبداللهی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: سال گذشته سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ در دو نوبت توزیع شد و دولت در تلاش است تا هفته دولت بخشی از سود سهام عدالت ۱۴۰۴ را توزیع کند.

به گزارش ایرنا، وی خاطر نشان کرد: بخشی از بنگاه‌های تحت پوشش سهام عدالت در جنگ آسیب دیدند ولی مانع سوددهی سایر شرکتها نشد و سود شرکت‌های مشمول سهام عدالت جمع‌آوری شده است.

عبداللهی تاکید کرد: در سال های گذشته سود سهام عدالت در دو نوبت واریز می‌شد در سال جاری هم در دو نوبت واریز سود سهام عدالت خواهیم داشت؛ رقم سود ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ کاهش جدی ندارد و امسال طی دو نوبت در میانه و پایان سال این سود واریز خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره عرضه سهام عدالت در بورس و آزادسازی سهام عدالت نیز گفت: بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس برای عرضه سهام عدالت در بورس برگزار و دستورالعمل مصوب به دولت ارسال شد؛ دولت بررسی این موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری واگذار کرد که در آنجا نیز نکاتی مطرح شد که در شورای عالی بورس مورد توجه قرار گرفت و پس از اصلاح به مجلس ارسال شد تا نظر قوه مقننه نیز اخذ شود.

عبداللهی با بیان اینکه قریب به یک ماه است که این دستورالعمل در اختیار مجلس است و جلسات متعددی برگزار کرده‌اند، اظهار داشت: برخی نمایندگان خواستار اصلاح دستورالعمل هستند وقتی کمیته مربوطه در مجلس به جمع‌بندی رسید، جلسه نهایی به ریاست نیکزاد برگزار و نظرات مجلس به شورای عالی بورس ارائه می‌شود تا اصلاح، تصویب و ابلاغ شود؛ نهایتا دستورالعمل پایانی ملاک آزادسازی سهام عدالت خواهد بود ولی نباید سهم تعاونی‌ها از سهام عدالت حذف شود.