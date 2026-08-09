در بازار امروز (یکشنبه - ۱۸ - مرداد) رکوردشکنی شاخص‌ها در بازار سرمایه ادامه داشت و عدد شاخص کل در آستانه پنج میلیون و ۶۰ هزار واحدی قرار گرفت.

جوان آنلاین: شاخص کل امروز در دومین روز معاملاتی هفته ۳۹ هزار و ۶۲۴ واحد رشد کرد و به عدد پنج میلیون و ۵۵۹ هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت همسویی را طی کرد و ۲۵۷ واحد صعود کرد و به یک میلیون و ۵۷۳ هزار واحد رسید.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات نیز با رشد قابل ملاحضع به یک میلیون و ۲۱۸ هزار فقره رسید و ارزش معاملات هم همین رشد را نسبت به روزها و هفته های گذشته ثبت کرد و از مرز ۵۷ همت عبور کرد. نمادهای تاثیرگذار فلمی، شستا، پارسان، وغدیر، تاپیکو، شتران و وپاسار در بازار امروز بورس بوده اند.

وضعیت بازار فرابورس نیز با رشد همسو با بورس روبرو بوده است و شاخص کل ۲۲ واحد رشد کرد و به ۴۵ هزار و ۵۳ واحد رسید.

تعداد معاملات در فرابورس ایران نیز ۵۹۴ هزا رو ۴۷ فقره ثبت شده است. نمادهای تاثیرگذار بر بازار فرابورس نیز شامل سامان، مارون، آریان، بپاس، ومپنا، نیشکر و ارفع بوده اند.