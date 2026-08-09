نرخ فروش حواله دلار، یورو و سایر ارزهای کلیدی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز با رشدی ملایم همراه بود و دلار به کانال ۱۵۴ هزار رسید.

جوان آنلاین: روند معاملات حواله‌های ارزی در این مرکز طی معاملات امروز نشان‌دهنده ثبت حرکت‌های صعودی در نرخ ارزهای کلیدی نسبت به روز گذشته است.

به گزارش مهر، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده در سامانه مرکز مبادله، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در معاملات امروز به رقم ۱۵۴ هزار و ۶۴۹ تومان رسید. همچنین قیمت حواله یورو با روندی مشابه، به ۱۷۸ هزار و ۷۵۷ تومان افزایش یافت.

در ادامه تغییرات سبد ارزی، حواله درهم امارات به عنوان یکی از ارزهای پرتقاضای تجاری در سطح ۴۲ هزار و ۱۱۰ تومان معامله شد. نرخ حواله یوان چین نیز به ۲۲ هزار و ۹۱۷ تومان و روبل روسیه به یک هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

تحلیلگران بازار ارز معتقدند این تعدیل نرخ‌ها در بطن خود سیگنال واقعی‌سازی قیمت‌ها برای تسهیل مبادلات تجاری را به همراه دارد و حاکی از تنظیم نوسانات بر اساس متغیرهای جدید عرضه و تقاضا در این مرکز است.