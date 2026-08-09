هشدار وزیر ارتباطات به اپراتورهای گران فروش/ مصرف ترافیک شفاف شود

جوان آنلاین: ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به برخی تخلفات احتمالی اپراتورها در تعرفه‌گذاری اظهار کرد: هیچ اپراتوری، دقیقاً هیچ اپراتوری اجازه ندارد حتی یک گیگ ترافیک را با تعرفه‌ای خارج از نرخ مصوب به مردم ارائه دهد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه این موضوع اکنون به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است، ادامه داد: زمانی جسته و گریخته این بحث‌ها مطرح می‌شد، اما الان این قصه واقعاً دارد پررنگ و جدی می‌شود. خدا نکند این تخلف ثابت شود؛ خواهید دید که وزارت ارتباطات برخورد جدی با این موضوع خواهد کرد و در این زمینه با هیچ‌کس تعارف نداریم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: به سازمان مربوطه مأموریت داده‌ام به‌صورت ویژه به این موضوع ورود کند و بنده نیز از کنار این مسئله به‌سادگی عبور نخواهم کرد.

هاشمی افزود: مردم باید بدانند ترافیکی که خریداری می‌کنند به چه نحوی و با چه هزینه‌ای مصرف می‌شود؛ از همین رو، گزارش شفاهی اپراتورها را شنبه آینده پیش از دستور جلسه دریافت خواهم کرد.