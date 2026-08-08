جوان آنلاین: سینما‌های سراسر کشور در هفته گذشته فروشی معادل ۴۴ میلیارد تومان داشتند. همچنین میزان مخاطبین سینما‌ها نیز ۲۹۰ هزار نفر است.

به گزارش تسنیم، این در حالی است که دو هفته قبل سینما‌ها ۶۱ میلیارد تومان فروش داشتند. مشخصاً علت اصلی افت فروش سینما‌ها به خاطر تعطیلی مناسبتی اربعین در هفته گذشته است که با روز نیم بهای سه شنبه همزمان بود.

بر این اساس بیستمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که در بازه زمانی شنبه ۱۰ مرداد تا پایان روز جمعه ۱۶ مرداد سینما‌های سراسر کشور با توجه به فرارسیدن ایام اربعین حسینی و تعطیلی سالن‌ها از ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۱۲ مرداد تا صبح چهارشنبه ۱۴ مرداد میزبان ۲۹۰ هزار و ۶۲۸ مخاطب شدند و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۴۴ میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان رسیدند.

بر اساس این گزارش، پردیس سینمایی کوروش با ۱۸ هزار و ۲۶۹ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۵ هزار و ۲۲۵ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۹ هزار و ۶۲ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۷ هزار و ۸۴۹ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۷ هزار و ۳۰۶ مخاطب در رتبه‌های اول تا پنجم سینما‌ها در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم‌های سینمایی «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۲۸ هزار و ۵۰۱ مخاطب، «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۱۱ هزار و ۲۶۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۱۸ هزار و ۵۴ مخاطب، «لباس شخصی» به کارگردانی هادی نائیجی با ۶ هزار و ۹۶۰ مخاطب و «آنتیک» نیز با ۵ هزار و ۳۶۳ مخاطب ۵ فیلم برتر هفته گذشته بودند.

مشخصاً این هفته نیز به خاطر تعطیلی‌های مناسبتی شاهد افت فروش و البته از هفته بعد شاهد اوج‌گیری فروش سینما‌ها در کشور خواهیم شد.