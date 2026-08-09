قطب شترداری ایران در مسیر توسعه

جوان آنلاین: باوجود قرار گرفتن سیستان در منطقه‌ای گرم وخشک وبیابانی این استان در زمینه‌های تولید برخی از محصولات که در کمتر استانی ظرفیت تولید آن وجود دارد، حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد که در این میان می‌توان به تولید میوه‌های استوایی و پرورش شتر که مختص چنین آب وهوایی است؛ اشاره کرد. از آنجا که تهیه گوشت قرمز به دلیل بالارفتن هزینه ها‌ی تولید برای بیشتر افراد جامعه سخت‌تر شده است، بنابراین با توجه به هزینه پایین پرورش شتر در سیستان وبلوچستان، گوشت ومحصولات لبنی آن می‌تواند تأمین کننده پروتئین قسمت اعظمی از نیاز مردم کشورمان باشد. موضوعی که به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان‌و‌بلوچستان می‌تواند نقش مهمی در تأمین بخشی از محصولات دامی کشور ایفا می‌کند.

درحاضر وجود ۷۴هزارو۵۶۶ نفر شتر سیستان‌و‌بلوچستان را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های پرورش شتر در کشور تبدیل کرده است.

از طرفی میزان تولید شیر شترسالانه در استان به هزارو۶۴۴ تن و تولید گوشت شترنیز به ۲هزارو۳۱۵تن رسیده که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این بخش در توسعه دامپروری استان است.

درحال حاضر این استان به یکی از مهمترین صادر کنندگان گوشت ولبنیات شتر به برخی از کشور‌های حوزه خلیج‌فارس باشد.

این درحالی است، با این میزان پرورش وتولید گوشت شتر می‌توان قسمت قابل توجهی از نیاز سایر استان‌های کشور به گوشت قرمز را تأمین کرد.

هزینه کم سودآوری بالا

در شرایط بحرانی خشکسالی که برخی از مناطق کشور را اجبار به مدیریت مصرف آب، تغییر الگوی کشت در کشاورزی کرده است پرورش شتر پتانسیلی که دارد می‌تواند، این شرایط را به فرصت تبدیل کند

این درحالی است که در مناطق خشک و کم آبی مانند استان سیستان‌وبلوچستان، پرورش شتر یک مزیت اقتصادی به شمار می‌رود.

همچنین یکی از ویژگی‌های آن مقاوم بودن در مقابل بیماری‌ها و از همه مهم‌تر اختلاف دماست.

شتردر استفاده از مراتع با هیچ دام دیگری قابل رقابت نیست، چراکه از علوفه‌ای استفاده می‌کند که ازسوی سایر دام‌ها استفاده نمی‌شود، این حیوان از خار شتر یا گیاهان شور دیگر استفاده می‌کند و با مصرف آنها می‌تواند شیر و گوشتی را تولید کند علاوه بر تغذیه خاصیت درمانی نیز داشته باشد.

ازدیگر مزایای آن می‌توان به تولید شیر آن اشاره کرد چراکه شتر می‌تواند روزانه ۴ تا ۱۵ کیلوگرم شیرتولید کند که علاوه بر مصرف غذایی برای درمان بیماری‌های کبد و کم خونی و سل و بیماری‌های هنگام پیری و شکنندگی استخوان‌ها و نرمی استخوان در کودکان و برای درمان سرماخوردگی، تب و آنفولانزا و همچنین درمان هپاتیت ب مفید است. سرگردان بودن این حیوان در بیابان موجب شده تا برای نگهداری اومانند سایر دام‌ها نیاز به مکان محصور خاصی نباشد.

رونق شترداری، شکوفایی اقتصاد

درحال حاضر وجود ۷۴هزارو۵۶۶ نفرشتر در سیستان وبلوچستان این استان کشور را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های پرورش این نوع از دام تبدیل کرده است.

طبق آخرین آمارها، میزان تولید شیر شتر درسیستان وبلوچستان به هزارو۶۴۴تن و تولید گوشت شتر به ۲هزارو۳۱۵تن در سال رسیده که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این بخش در توسعه دامپروری این استان است.

علیرضا دهمرده، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان دراین خصوص می‌گوید: «این استان به عنوان قطب شتر کشور، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه پرورش، نگهداری و توسعه زنجیره تولید شتر برخوردار است و نقش مهمی در تأمین بخشی از محصولات دامی کشور ایفا می‌کند.»

وی می‌افزاید: «با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی، بومی و اقتصادی سیستان و بلوچستان، توسعه پرورش شتر می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغالزایی، امنیت غذایی و رونق معیشت بهره‌برداران ایفا کند.»