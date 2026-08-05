جوان آنلاین: شرکت زامیاد شرایط فروش فوری اعتباری خودروی زامیاد EX دوگانه‌سوز را در دو کاربری کمپرسی CM۶۰ و مسقف فلزی اعلام کرد. ثبت‌نام این طرح از ساعت ۱۱ صبح روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه فروش، خودرو‌ها با دو روش تسهیلات ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه می‌شوند. نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده و مبلغ بیمه بدنه، هزینه ترهین و مالیات ارزش افزوده تسهیلات در مبلغ پیش‌پرداخت محاسبه شده است. همچنین خودرو‌ها به صورت فوری و حداکثر ۳۰ روز پس از پذیرش در سیستم تحویل خواهند شد.

مهم‌ترین شرایط ثبت‌نام

--آغاز ثبت‌نام از ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

--ثبت‌نام تنها از طریق سایت فروش اینترنتی سایپا

--محدودیت ثبت‌نام یک دستگاه برای هر کد ملی

--شماره حساب، کارت بانکی و تلفن همراه باید به نام متقاضی باشد

--امکان انتقال یا صلح قرارداد وجود ندارد

--سود تسهیلات ۲۳ درصد

--تحویل خودرو حداکثر ۳۰ روز پس از پذیرش

--خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت زامیاد باقی می‌ماند.

متقاضیان خرید اعتباری باید پس از ثبت‌نام، ظرف ۵ روز کاری به نمایندگی منتخب مراجعه کرده و مدارک، چک‌های صیادی و ضامن واجد شرایط را ارائه دهند. همچنین اعتبارسنجی بانکی و رعایت ضوابط اعلام‌شده برای دریافت تسهیلات الزامی است.