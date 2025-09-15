واکنش علی لاریجانی به اظهارات نتانیاهو؛ ملت آمریکا حق دارند خودکشی کنند

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در واکنش به اظهارات نتانیاهو، مبنی بر اینکه «اسرائیل خط مقدم تمدن آمریکا در خاورمیانه» است، نوشت با این حرف او اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکارِ بی‌هویتِ کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.

جوان آنلاین: لاریجانی دوشنبه شب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با این حرف نتانیاهو اگر ملت آمریکا خودکشی کنند حق دارند، که یک جنایتکارِ بی‌هویتِ کودک‌کش خود را خط مقدم تمدن آنها معرفی می‌کند.

به گزارش تسنیم، این مواضع کنایه آمیز دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به نخست وزیر رژیم صهیونیستی به سه زبان انگلیسی، عبری و عربی در حساب ایکس لاریجانی منتشر شد.

نتانیاهو پیشتر با انتشار تصویری از خود و مارکو روبیو وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا، نوشته بود کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهند، این شعار را تصادفی نمی‌دهند.

وی در ادامه مدعی شد: آنها اسرائیل را خط مقدم تمدن آمریکایی اینجا در خاورمیانه می‌دانند.