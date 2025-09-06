پیروزی پرگل تیم ملی امید ایران مقابل گوام

تیم ملی امید گوام مقابل ایران حرفی برای گفتن نداشت و شش تایی شد.

جوان آنلاین: تیم ملی امید ایران در دومین دیدار خود در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا، موفق به شکست پر گل امیدهای گوام شد.

به گزارش آنا، تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه شش بر صفر از سد گوام عبور کند و شش امتیازی شود.

گل‌های ایران در این دیدار را علیرضا صفری، کسری طاهری (۳ بار)، سعید سحرخیزان و محمدجواد حسین‌نژاد به ثمر رساندند.

تیم ملی امید ایران در اولین دیدار خود موفق به شکست هنگ کنگ با چهار گل شده بود.

شاگردان روانخواه در سومین و آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌ها، از ساعت ۲۱ روز سه‌شنبه به مصاف تیم ملی امارات، میزبان رقابت‌ها خواهند رفت.