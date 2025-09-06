جایگاه ایمنی هوانوردی کشور؛ رتبه ۹۹ جهان و دهم خاورمیانه

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری گفت: باتوجه به نتایج ممیزی‌های اخیر ایکائو، جایگاه ایمنی هوانوردی کشور رتبه ۹۹ جهان و رتبه دهم منطقه خاورمیانه است.

جوان آنلاین: جابر گودرزی اظهار داشت: پیرو اطلاعیه اخیر سازمان بین‌المللی هوانوردی (ICAO) و در چارچوب برنامه جهانی نظارت جامع ایمنی (USOAP CMA)، یک مأموریت اعتبارسنجی به منظور ارزیابی اجرای برنامه اقدامات اصلاحی (ICVM) برای کشور ایران در سال آتی برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان هواپیمایی کشوری، وی افزود: برنامه ICVM صرفا بر تایید برنامه اقدامات اصلاحی یافته های ممیزی های گذشته تمرکز دارد و در این ممیزی هیچ یافته جدید اضافه نخواهد شد و فقط وضعیت یافته ها به وضعیت رضایت بخش تغییر می یابد که در صورت عدم تایید همچنان به عنوان یک یافته باقی خواهد ماند.

گودرزی با بیان اینکه عدم اجرای این برنامه تبعات سنگینی در حوزه ایمنی در سطح بین المللی برای سازمان هواپیمایی کشوری خواهد داشت، گفت: برنامه ICVM ماموریت اعتبار سنجی هماهنگ شده ایکائو، یکی از برنامه های این سازمان برای ارزیابی و بررسی پیشرفت کشورها در اصلاح عدم انطباق های شناسایی شده در ممیزی های قبلی است و این ماموریت با هدف ارزیابی میزان پیشرفت و اثربخشی برنامه اقدامات اصلاحی (CAPs) کشورها در پاسخ به یافته های ممیزی قبلی انجام می شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه ICVM (ICAO Coordination Validation Mission) فرصت مناسبی به منظور ارتقاء و بهبود جایگاه ایمنی صنعت هوانوردی است، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۰۰ برنامه ICVM با درخواست کشورها توسط ایکائو اجرا شده است که اجرای این برنامه در اکثر کشورها باعث افزایش میزان انطباق اثربخش و ارتقا جایگاه ایمنی آنها در سطح منطقه و جهان شده است.

گودرزی خاطرنشان کرد: در همین راستا به منظور آماده سازی حوزه های تخصصی برای اجرایICVM، جلسات بررسی و پیگیری برنامه اقدامات اصلاحی با مشارکت دفاتر مورد ممیزی ایکائو برگزار شد.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری ادامه‌داد: مطابق 9735DOC ایکائو، در صورتی که بیش از ۵۰ درصد برنامه اقدام اصلاحی تایید شده از سوی آن نهاد بین المللی بطور کامل اجرا شود، می توان برای اجرایی شدن برنامه ICVM اقدام کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است برای دستیابی به اهداف مدنظر ایمنی در برنامه جهانی و همچنین طرح ملی ایمنی هوانوردی کشور NASP، موضوع اجرای برنامه اقدامات اصلاحی به عنوان یکی از اولویت های مهم دفاتر تخصصی با جدیت و تمرکزبیشتری پیگیری شود.

گودرزی بیان داشت: برنامه‌ریزی لازم به منظور آمادگی برای این ممیزی، از طریق پایش و تکمیل اقدامات اصلاحی(CAPs)، بروزرسانی مستندات و هماهنگی‌های درون‌سازمانی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت سازمان هواپیمایی کشوری، برنامه ریزی برای اجرای کامل برنامه اقدامات اصلاحی یافته های ممیزی ایکائو، تشکیل تیم USOAP در هر یک از حوزه‌ها، منفک شدن اعضای تیم از امور جاری حوزه مربوطه، تمرکز در اولویت دفاتر مربوطه در اجرای برنامه اقدامات اصلاحی و برگزاری جلسات ماهانه و دوره های آموزشی برای ارتقا سطح دانش و توانمندی اعضای تیم USOAP، را از جمله اقدامات اساسی برای دستیابی به نتیجه رضایت بخش عنوان کرد.