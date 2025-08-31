جوان آنلاین: ادارهکل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی و تحلیل الگوهای همدیدی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد مورد انتظار است.
این ادارهکل با اشاره به اینکه در برخی ساعات بهویژه عصر و شب، در نیمه جنوبی و غربی استان وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد، افزود: این شرایط میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی یا انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار شده و در نتیجه کاهش کیفیت هوا و دید افقی موقت را به همراه داشته باشد.
ادارهکل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد: در ارتفاعات، بهویژه نواحی بالادست شرق استان، طی ساعات بعدازظهر افزایش ابر و در پارهای از مواقع بارش پراکنده دور از انتظار نیست.