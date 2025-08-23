ارتش روسیه از تسلط خود بر ۲ شهر در شرق اوکراین خبر داد

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که در نتیجه اقدامات یگان های عملیاتی ارتش روسیه، شهرهای کلپان-بک و سردنیه در شرق اوکراین تحت تسلط این یگان ها قرار گرفت.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که یگان عملیاتی ارتش روسیه طی ۲۴ ساعت گذشته مواضع بهتری به دست آورده و کی‌یف بیش از ۴۳۰ نظامی خود را از دست داده است.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، «تلفات نیروهای مسلح اوکراین بیش از ۴۳۰ نفر بوده است. علاوه بر این، ۹ خودروی زرهی رزمی از جمله یک نفربر زرهی «اسپارتان» و یک خودروی زرهی ماستیف ساخت بریتانیا، ۱۳ خودروی موتوری، سه قبضه توپخانه و دو رادار ساخت اسرائیل از نوع RADA منهدم شدند.»

وزارت دفاع روسیه افزود که پدافند هوایی این کشور در شبانه‌روز گذشته چهار موشک هدایت‌شونده و ۱۶۰ پهپاد بال ثابت اوکراینی را سرنگون کرده است.

دولت اوکراین هنوز به بیانیه وزارت امور خارجه روسیه مبنی بر کنترل بر شهرهای کلپان-بک و سردنیه واکنشی نشان نداده است. جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به‌سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار، به‌دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده ای علیه روسیه وضع و از کی‌یف حمایت تسلیحاتی کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماه‌های نخست با شکست روبه‌رو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بی‌نتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجی‌هایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیام‌هایی رد و بدل کردند. در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح ده‌بندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیروهای روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقع‌بینانه خواند.

اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجی‌گری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان می‌دهد همچنان شکاف‌های عمیق بر سر پایان جنگ پابرجاست.