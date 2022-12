﻿ انحصار تولید واکسن استنشاقی کرونا در دست ایران است/ این امتیاز را ازدست ندهیم

نشریه آمریکایی پولیتیکو در مطلبی با تاکید بر آنچه پیشتازی "کشورهای رقیب با آمریکا" نامیده، در خصوص پیشرفت‌های حاصله این کشورها (ایران، چین و روسیه) در تولید واکسن‌های استنشاقی و عقب افتادن آمریکا از این حوزه هشدار داده و آن را تهدیدی بالقوه برای امنیت زیستی ایالات متحده دانسته است.

این نشریه که یک نشریه معتبر آمریکایی است و معمولا به مباحث امنیت بین الملل از نگاه ایالات متحده می پردازد، اخیرا در مقاله ای با عنوان Without a nasal vaccine, the U.S. edge in fighting Covid is on the line به بیان نقش و اثربخشی واکسن های استنشاقی در کنترل و قطع زنجیره انتقال کووید ۱۹ پرداخته (https://www.politico.com/news/2022/10/15/without-a-nasal-vaccine-the-u-s-edge-in-fighting-covid-is-on-the-line-00061930) و با تاکید بر آنچه پیشتازی کشورهای رقیب با آمریکا نامیده، تحقیق و پیشرفت های حاصله این کشورها از نتایج واکسن های استنشاقی و عقب افتادن ایالات متحده از این حوزه را خطر و تهدیدی بالقوه برای امنیت زیستی آمریکا دانسته و به مسوولان آمریکایی گوشزد کرده که این پیشرفت ها می تواند موجب بروز نقطه ضعف جهانی برای دولت ایالات متحده شود که اثرات اصلی آن در عرصه اقتصاد خود را نشان خواهد داد.