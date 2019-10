﻿ تبدیل جزیره کیش به شهر بدون هپاتیت ایران

سرویس ایران جوان آنلاین: جزیره کیش با پیشگیری و کنترل و درمان افراد مبتلا، به عنوان شهر بدون هپاتیت ایران معرفی می‌شود.

سید موید علویان، دبیر جهانی هپاتیت با اشاره به انتخاب کیش به عنوان شهر بدون هپاتیت گفت: با توجه به فعالیت‌های ۲۰ ساله‌ای که در کشور برای کنترل، پیشگیری و درمان هپاتیت B و C انجام شده است، امروز در منطقه خاورمیانه کمترین شیوع هپاتیت B و C را شاهد هستیم که این اتفاق حاصل نمی‌شد مگر با همکاری وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد پر خطر، همیاری بهورزان روستایی و پیشگیری در سطح یک، اما نمی‌توان تمام توقعات را تنها از دولت‌ها داشت. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل این موضوع بهتر است به سمت آگاه‌سازی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد برویم. وی با اشاره به آماری از مبتلایان به هپاتیت C که در دسترس بود، خاطرنشان کرد: ۱۸۶ هزار نفر افراد مبتلا به هپاتیت C بوده که طی دو سال گذشته ۱۰ هزار نفر از آن‌ها درمان شده‌اند، اما باز هم نمی‌توان صراحتاً اعلام کرد که پس از درمان این تعداد آمار ابتلا به هپاتیت C به ۱۷۶ هزار نفر رسیده است؛ چراکه در این مدت عده‌ای هم به شمار مبتلایان به هپاتیت C اضافه شدند. دبیر جهانی هپاتیت ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی برای روز هپاتیت سال جاری شعار «پیدا کردن افراد ناپیدا» را انتخاب کرده است که این شعار از اهمیت شناسایی بیماران به ما می‌گوید. تا کنون ۳۵ میلیون نفر برای درمان هپاتیت B واکسینه شده‌اند. همچنین غربالگری مادران باردار مبتلا به هپاتیت B در دستور کار قرار دارد.