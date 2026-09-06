کد خبر: 1377756
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
نظر و گذری بر «تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبری»

خوانشی از پیشینه این دیار به روایت شاهدی «امین»

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده، بازخوانی «تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبری» را مطمح نظر قرار داده است
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده، بازخوانی «تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبری» را مطمح نظر قرار داده است. ویژگی این اثر، مستند بودن آن و ارائه نظام‌مند منابع است. این تحقیق ازسوی احسان بابایی انجام شده و دفتر نشر معارف انقلاب آن را روانه بازار کتاب ساخته است. تارنمای ناشر در بازنمایی مضمون و محتوای این روایت تاریخی، به نکات پی آمده اشارت برده است: «این کتاب گزیده‌هایی از روایت‌ها و تحلیل‌های رهبر عالی‌قدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای است که بر محور معرفی تاریخ معاصر ایران گرد آمده است. نگاه به تاریخ معاصر از منظر ایشان، از این جهت پر اهمیت است که مقام معظم رهبری، هم از یک سو به واسطه مطالعات گسترده، آشنای کامل تاریخ معاصر قلمداد می‌شود و هم به علت نقش‌آفرینی گسترده در متن انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن، حاضر و ناظر صحنه‌های تاریخ انقلاب بوده و بسیاری از حقایق را از نزدیک لمس کرده است. در ضمن فصول ۱۳ گانه این اثر، نخست با شرایط نامطلوب رسوب کرده در جامعه ایرانی آشنا می‌شوید، سپس مقاطع مهم گذشته را مرور می‌کنید و پیشگامان و دشواری‌های مسیر رهایی را خواهید شناخت. این کتاب نقش محوری و بی‌بدیل حضرت امام خمینی (ره) در انقلاب اسلامی را یادآوری و مهم‌ترین رخداد‌های پس از پیروزی انقلاب را، به اشکال خاطره و تحلیل بیان می‌کند. فصول این اثر عناوینی دارد، چون: در غیاب مردم، وابستگی، عقب ماندگی، نابسامانی فرهنگی، نهضت مشروطه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، فصل مبارزه، جایگاه تاریخی امام خمینی و... این تحقیق می‌تواند خواننده محقق و موشکاف را با جنبه‌هایی از تاریخ معاصر ایران و از زبان یکی از راویان آگاه و موشکاف آن آشنا سازد....» 
در بخشی از «تاریخ معاصر از نگاه مقام معظم رهبری»، چنین می‌خوانیم: «این شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی - که در دوران انقلاب رایج بود- حرف دل مردم بود و مردم این را می‌خواستند. مردم می‌دیدند که این کشور با این عظمت، حکامش و زمامدارانش استقلال رأی ندارند تابع بیگانه و تابع قدرت‌های مستکبرند و طوق اطاعت آنها را به گردن انداخته‌اند؛ در مقابل آنها ضعیف و غیر مستقل، اما نسبت به مردم خودشان سختگیر، متفرعن و با آنها با فشار و سختگیری و زور رفتار می‌کردند؛ شلاق را بر گرده این مردم می‌کوبیدند و به آنها اجازه‌انتخاب نمی‌دادند. در طول سال‌های مشروطیت و تا قبل از انقلاب اسلامی، هرگز اتفاق نیفتاد که این مردم با شوق، با رغبت و با معرفت به پای صندوق رأی بروند و کسی را انتخاب کنند. انتخاب معنی نداشت: حکومت، حکومت موروثی؛ مسئولان و زمامداران، سفارش‌شده قدرت‌های بیگانه؛ مجلسی که به نام مجلس شورا از مشروطیت به‌وجود آمده بود، مجلس دست نشانده و غیر منتخب مردم! مردم هم اسیر و دستخوش تصمیم‌هایی بودند که این مجموعه‌غیرمسئول و غیر متعهد برای آنها می‌گرفتند. مردم خواستند استقلال به‌دست بیاورند، آزادی داشته باشند، عزت ملی‌شان را تأمین کنند، سعادت و رفاه دنیوی و سربلندی معنوی و اخروی را بدست بیاورند؛ این آرزوی مردم بود و وارد این میدان شدند و به این ترتیب بود که رویداد پرشکوه انقلاب اسلامی رقم خورد....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مستند ، رهبر معظم انقلاب ، کتاب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

چراغی که تا ابد روشن ماند

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار