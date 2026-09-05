توسعه عدالت آموزشی در دیار زاگرس

جوان آنلاین: در آستانه دمیدن خورشید مهرماه و طنین‌انداز شدن زنگ مدارس در کوهساران و دشت‌های سرسبز زاگرس، استان لرستان تلاشی کم‌نظیر و خستگی‌ناپذیر را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی تجربه می‌کند. زنگ آغاز سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان این دیار، حامل پیامی از جنس امید، پایداری و بازآفرینی است. چراکه مجموعه‌ای از تلاش‌های شبانه‌روزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های نوسازی، بازسازی واحد‌های آموزشی آسیب‌دیده از حوادث و جنگ و ساماندهی متوازن نیروی انسانی در جریان است. متولیان تعلیم و تربیت با عزم جزم در پی آن هستند تا فضایی شاداب، استاندارد و پرنشاط را برای فرزندان این مرزوبوم فراهم سازند تا هیچ محصلی به دلیل کمبود امکانات، محرومیت‌های جغرافیایی یا فرسودگی ساختمان‌ها از حق طبیعی و بنیادین آموزش باکیفیت بازنماند. هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مدیران دلسوز، نویدبخش مهری متفاوت و ایمن برای دانش‌آموزان لرستانی است.



استان لرستان با جغرافیای کوهستانی و بافت متکثر شهری و روستایی، بستری پویا، اما نیازمند توجه مضاعف برای تحصیل هزاران دانش‌آموز مشتاق است. در سالیان اخیر، ایجاد فضا‌های آموزشی استاندارد، احداث مدارسی با سازه‌های مقاوم و ایمن، تأمین تجهیزات مدرن کمک‌آموزشی، ساخت سالن‌های ورزشی و خوابگاه‌های شبانه‌روزی مجهز در صدر برنامه‌ها قرار گرفته است. اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای، گامی بنیادین جهت ارتقای سرانه فضای آموزشی و برقراری عدالت در یادگیری محسوب می‌شود تا بستری شایسته، امن و شکوفاکننده برای آینده‌سازان این سرزمین پهناور فراهم آید.

نهضت انبوه‌سازی و جهاد نوسازی

با نزدیک شدن به روز‌های آغازین فصل پاییز، سیمای مدارس استان لرستان دستخوش دگرگونی‌های چشمگیری شده است. بوی رنگ تازه، صدای جابه‌جایی میز و نیمکت‌های نو و تلاش کارگران و مهندسان برای تکمیل آخرین جزئیات ساختمانی، جلوه‌ای کم‌نظیر از تکاپو و سرزندگی را پدید آورده است. در همین راستا، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و ورزشی به عنوان یک پیش‌نیاز حیاتی برای ارتقای کیفیت آموزش، در کانون اقدامات عمرانی استان قرار گرفته و طرح‌های متعددی در نقاط مختلف به ثمر نشسته است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان، پیرامون وضعیت پروژه‌های آماده افتتاح و توزیع آنها در سطح استان می‌گوید: «در مجموع ۴۳ پروژه آموزشی و ورزشی برای افتتاح و بهره‌برداری در هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید آماده شده بود که از این تعداد، ۲۲پروژه در هفته دولت افتتاح شد و ۲۱پروژه دیگر نیز همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد. از مجموع این پروژه‌ها، ۴۰پروژه در حوزه فضا‌های آموزشی، یک پروژه خوابگاه شبانه‌روزی در شهرستان الیگودرز با زیربنای هزارو۵۰۰ مترمربع و سه پروژه ورزشی شامل یک سالن در منطقه ماسور و دو سالن ورزشی در محدوده ناحیه یک خرم‌آباد است. با توجه به پایین بودن سرانه فضای آموزشی در شهرستان دلفان، پروژه‌های بیشتری در این منطقه تعریف و اجرا شده و طی دو سال گذشته ۱۷پروژه مدرسه‌سازی در بخش کاکاوند در این شهرستان احداث شده است.»

یونس بهاروند ایران‌نیا ادامه می‌دهد: «این پروژه‌ها با هدف برقراری توازن منطقه‌ای و رفع محرومیت از چهره روستا‌های دورافتاده طراحی شده‌اند تا فاصله کیفی میان مدارس شهری و مناطق کمتربرخوردار کاهش یابد و دانش‌آموزان در محیط‌هایی دلپذیر به یادگیری بپردازند.»

ارتقای رویکرد‌های تربیتی و مهارتی

شوق آغاز سال تحصیلی زمانی به اوج می‌رسد که آثار ناشی از خسارات و حوادث گذشته از چهره محیط‌های آموزشی زدوده شود. در ماه‌های اخیر، مدارس آسیب‌دیده از جنگ اخیر در شهر‌های مختلف لرستان به کارگاه‌هایی سرشار از همدلی و ایثار بدل شدند. مدارسی که دیوارهایشان به دست معلمان جهادی و نیرو‌های اجرایی رنگ‌آمیزی و نوسازی شد تا هیچ ردی از تخریب در ذهن کودکان باقی نماند. همگام با این تحولات عمرانی، بازنگری در ساختار‌های سازمانی، رویکرد‌های تربیتی و شیوه‌های هدایت استعداد‌های دانش‌آموزان نیز با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، در تشریح اقدامات صورت‌گرفته برای بازسازی فضا‌های خسارت‌دیده، رفع چالش‌های اداری و هدایت نخبگان توضیح می‌دهد: «آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در ساختار اداری مسیر‌های جداگانه‌ای دارند و مدیرکل آموزش و پرورش استان اختیار مستقیم برای دستور دادن به مدیرکل نوسازی ندارد. از این رو، برای رفع این مشکل ساختاری، پیشنهاد‌هایی درباره ایجاد سازوکار هماهنگ مدیریتی میان دو مجموعه ارائه شده است.»

سیدعیسی سهرابی با بیان اینکه تلاش کرده‌ایم مهر امسال، هیچ دانش‌آموز ثبت‌نام‌نشده، فاقد کتاب و کلاس بدون معلم نداشته باشیم و سال تحصیلی جدید با کیفیت و متفاوت آغاز شود، می‌گوید: «در جریان جنگ اخیر دو مدرسه به‌طور کامل تخریب شدند، ۱۱مدرسه آسیب‌های جدی دیدند و ۸۲مدرسه با آسیب‌های جزئی مواجه شدند که مدارس دارای آسیب‌های جزئی با حضور معلمان جهادی آماده‌سازی شده و بازسازی ۱۱ مدرسه نیز ازسوی نوسازی در حال انجام است. این همگرایی نشان می‌دهد، بازسازی فضا‌های آموزشی نه‌تنها یک پروژه عمرانی، بلکه تلاشی جمعی برای احیای روحیه خودباوری و امید در میان نسل جوان است.»

تجلی عدالت آموزشی در مناطق حاشیه‌ای

حفظ کرامت محصلین و تضمین دسترسی برابر به فرصت‌های تحصیلی، به‌ویژه در محلات پیرامونی و کم‌برخوردار، بنیادین‌ترین رسالت نظام آموزشی به شمار می‌رود. در ناحیه دو خرم‌آباد، تلفیقی از مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی منسجم به کار گرفته شد تا مدارسی که در معرض آسیب قرار داشتند، با استاندارد‌هایی بالاتر از گذشته بازسازی شوند. اکنون حیاط‌های پر از گل، کلاس‌های روشن و نیمکت‌های آراسته، گواهی روشن بر مهیا بودن بستری آرام‌بخش برای ورود فرزندان این مرزوبوم به سالن‌های علم‌آموزی هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم‌آباد، با اشاره به اقدامات گسترده پروژه مهر و بازسازی کامل واحد‌های آموزشی می‌گوید: «همه همکاران ستادی و آموزشی مجموعه آموزش و پرورش ناحیه ۲خرم‌آباد تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا محیطی آرام و مناسب برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ فراهم شود. هدف همه ما این است که دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی امن، آرام و مناسب آغاز کنند و برنامه‌ریزی‌ها نیز بر همین اساس انجام شده است.»

علی‌محمد بیرانوند تصریح می‌کند که در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه، ۱۸مدرسه در این ناحیه به‌صورت جزئی و کلی آسیب دیدند که با یک بسیج عمومی و تلاش و همراهی همکاران، اقدامات لازم برای ترمیم و آماده‌سازی این مدارس انجام شد و خوشبختانه این مدارس اکنون برای حضور دانش‌آموزان آماده هستند.

او ادامه می‌دهد: «همکاران ما کاری کردند که این مدارس نه‌تنها برای مهر آماده شوند، بلکه در شرایطی حتی بهتر از گذشته برای دانش‌آموزان عزیز ساخته و آماده شوند؛ هدف همه مجموعه آموزش و پرورش این است که هیچ دانش‌آموزی بازمانده از تحصیل نباشد و دانش‌آموزان بتوانند در سال تحصیلی جدید در محیطی مناسب به تحصیل خود ادامه دهند.»

مجموعه این رویداد‌ها حاکی از آن است که استان لرستان با گذر از موانع کالبدی و چالش‌های نیروی انسانی، به سوی افقی روشن گام برمی‌دارد. جایی که دیوار‌های نوسازی‌شده، تجهیزات تازه و معلمان باانگیزه، زمینه‌ساز شکوفایی استعداد‌های درخشان دیار زاگرس خواهند بود.

تلاش‌های گسترده نشان داد پیوند اراده مردمی و مدیریت جهادی می‌تواند دشوارترین بحران‌ها را به فرصتی برای تحول و نوسازی تبدیل کند. اکنون زنگ مدارس لرستان در فضایی سرشار از نشاط و آرامش به صدا درمی‌آید تا فرزندان این دیار با گام‌هایی استوار، مسیر بالندگی علمی و آینده‌سازی را آغاز کنند.