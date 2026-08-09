جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وی در تقابل با نیروی مقاومت و خوشایند رژیم آپارتاید تلاویو در گفتوگو با شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهار کرد، اسرائیل تنها از مناطقی عقبنشینی خواهد کرد که خالی شدن کامل آنها از سلاح و تونلها بهطور رسمی اعلام شده باشد.
به گزارش ایرنا، این اظهارات درحالی مطرح شده است که رژیم صهیونیستی همچنان با ادامه نقض آتشبس درصدد سنگاندازی در مسیر ورود آن به مراحل بعدی است.
در همین راستا، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی با رد طرح ۱۵بندی غزه، خروج نیروهای این رژیم از غزه را به خلع سلاح حماس مشروط کرد.
وی روز یکشنبه اعلام کرد این رژیم تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، از غزه خارج نخواهد شد.
نتانیاهو همچنین گفت تا زمانی که نخستوزیر باشد، اجازه تشکیل کشور فلسطین را نخواهد داد.
وی افزود که رژیم صهیونیستی درباره موضوع خلع سلاح حماس با مقامهای آمریکایی در حال گفتوگو است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد این رژیم با طرح ۱۵بندی مربوط به غزه مخالفت کرده است.
پیشتر «باسم نعیم» عضو ارشد جنبش حماس گفته بود که این جنبش منتظر دریافت پاسخ رسمی «نیکولای ملادینوف» فرستاده عالی شورای موسوم به «شورای صلح» غزه درخصوص نقشه راه اجرای مرحله دوم آتش بس در نوار غزه است.