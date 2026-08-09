جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شامگاه یکشنبه در برنامه «ملاقات با مطبوعات» از تلویزیون خبری ان‌بی‌سی نیوز عنوان کرد: من از یک توافق بد برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده علیه ایران حمایت خواهم کرد، زیرا آمریکایی‌ها از این جنگ رنج می‌برند و هزینه بازگشایی تنگه هرمز روز به روز افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، این سناتور دموکرات آمریکایی از ایالت کنتیکت ضمن اشاره به قدرت نظامی و برتری ایران در این جنگ اظهار کرد: ایران از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ماه) جنگ را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای آغاز کرد، پیشی گرفته است.

او تاکید کرد: دونالد ترامپ در این جنگ شکست خورده، آمریکا ضعیف‌تر شده و ایران قوی‌تر شده است.

سناتور مورفی همچنین خاطر نشان کرد: من از توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران و بازگشایی تنگه هرمز حمایت خواهم کرد. من آماده‌ام از یک توافق بد برای پایان دادن به این جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت کنم، زیرا تنها توافقی که در حال حاضر در دسترس است، یک توافق وحشتناک و بد است.

وی افزود: جنگ علیه ایران باید پایان یابد، زیرا هر روزی که جنگ ادامه می‌یابد، آمریکا ضعیف‌تر، ایران قوی‌تر و مردم اینجا در ایالات متحده در تنگنا قرار می‌گیرند، زیرا قیمت‌ها مدام بالا و بالاتر می‌روند.

دموکرات‌های ایالات متحده بار‌ها برای مهار اختیارات جنگی ترامپ رای داده‌اند، اما اکثریت جمهوری‌خواهان این اقدامات را رد کرده‌اند.

کریس مورفی در این باره گفت: به رای دادن برای پایان دادن به جنگ علیه ایران ادامه خواهم داد، اما از طرفی هم، از تلاش‌ها برای بازسازی مهمات نظامی که در اثر این جنگ به اتمام رسیده‌اند، حمایت خواهم کرد. در ضمن، من از تامین بودجه برای ادامه این جنگ حمایت نخواهم کرد، اما اگر جنگ به پایان برسد، اگر رئیس‌جمهور به این جنگ پایان دهد، البته که من و همکارانم آماده خواهیم بود تا بودجه لازم برای پر کردن ذخایر مهمات مصرف شده را تامین کنیم.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه «مذاکره‌ای با آمریکا نداریم»، گفته است: تبادل پیام از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود، اما نام این مذاکره نیست و صرفا تبادل پیام است.