جوان آنلاین: برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «فیس دِ نیشن» از تلویزیون سی‌بی‌اس نیوز عنوان کرد: مردم آمریکا در سراسر کشور عمیقا نگران مشکلات داخلی هستند. ما مردمی داریم که در خیابان‌ها می‌خوابند. مردم نمی‌توانند هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را تامین کنند.

به گزارش ایسنا، سندرز در ادامه تاکید کرد: ما میلیارد‌ها و میلیارد‌ها دلار برای کابینه راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل هزینه می‌کنیم، که کار‌های وحشتناکی با مردم فلسطین انجام داده است. بسیاری از مردم، کارشناسان از جمله خود من، آنچه را که در غزه اتفاق می‌افتد، یک نسل‌کشی می‌دانیم و من فکر می‌کنم چه دموکرات، چه جمهوری‌خواه، چه محافظه‌کار، چه مترقی، فکر نمی‌کنیم که باید به تامین مالی چنین کابینه افراطی ادامه دهیم.

اخیرا هشت کشور عربی و اسلامی شامل قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر، در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که نقض‌های رژیم اشغالگر در غزه و کرانه باختری، توافق آتش‌بس را تضعیف کرده و راه‌حل دو دولتی را از بین می‌برد.