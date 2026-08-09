سایپا حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات خود را کاهش داد

سایپا نزدیک به ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق خود به مشتریان را تسویه کرد.

جوان آنلاین: شرکت سایپا با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و مدیریت نقدینگی، توانست نزدیک به ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات معوق خود به مشتریان را تسویه کند؛ روندی که تا ایفای کامل تعهدات باقی‌مانده ادامه خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، مهدی آقاطاهریان، معاون فروش و بازاریابی گروه خودروسازی سایپا از کاهش حدود ۳۶ هزار دستگاه از تعهدات شرکت سایپا به مشتریان خبر داد و گفت: این دستاورد، نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند این شرکت در راستای مدیریت بهینه خط تولید، کنترل تعهدات معوق و ساماندهی منابع نقدینگی است.

وی افزود: این روند کاهش تعهدات با همین رویکرد ادامه خواهد یافت تا زمانی‌که تمامی تعهدات باقی‌مانده به مشتریان به طور کامل ایفا شود.