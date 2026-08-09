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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۶
اقتصاد » اخبار کلی

جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت برگزار شد

1 هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

جوان آنلاین: هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و دبیر کمیسیون اقتصاد برگزار شد و طی آن، موضوعات و پیشنهاد‌های مختلف در حوزه اقتصادی مورد بررسی و تبادل نظر اعضای کمیسیون قرار گرفت.

در این نشست، محور‌هایی مرتبط با سیاست‌های اقتصادی دولت، مسائل اجرایی و برخی موضوعات مرتبط با حوزه‌های تولید، تجارت، تأمین نیاز‌های اساسی و امور بانکی در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار داشت.

اعضای کمیسیون اقتصاد همچنین در جریان گزارش‌ها و پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی درباره تامین کالای اساسی، طرح راهبری توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر روستایی، عشایری و کم برخوردار و موضوعات مربوط به مطالبات وارد کنندگان قرار گرفته و درباره موضوعات مطرح‌شده در چارچوب وظایف این کمیسیون به بحث و بررسی پرداختند.

برچسب ها: جلسه کمسیون اقتصاد ، وزارت امور اقتصاد و دارایی ، کالاهای اساسی
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