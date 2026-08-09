رکوردشکنی قیمت طلا و ارز؛ سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید

قیمت طلا و سکه در بازار داخلی همزمان با افزایش نرخ دلار و یورو در مرکز مبادله، روند صعودی گرفت و قیمت سکه طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسید.

جوان آنلاین: به نقل از اتحادیه طلا و جواهر و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار فلزات گرانبها و ارز در معاملات امروز شنبه شاهد نوسانات افزایشی بود که این روند تحت تأثیر دو عامل افزایش قیمت‌های جهانی و تعدیل نرخ‌ها در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شکل گرفته است. بررسی وضعیت بازار نشان می‌دهد که تمامی قطعات سکه و طلا در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم‌اکنون قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۱۸ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است. در بازار سکه نیز قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید به ۱۸۶ میلیون تومان رسیده و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان تهران، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی نیز ۲۸ میلیون تومان تعیین شده است. قیمت هر مثقال طلا در بازار داخلی نیز به ۸۱ میلیون و ۶۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده تقویت قیمت‌ها در این بخش است. تحلیلگران بازار بر این باورند که صعود قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی به ۴۳۴۲ دلار، یکی از محرک‌های اصلی این رشد در بازار داخلی بوده و فعالان این حوزه را با هیجان بیشتری همراه کرده است.

در بخش ارز، معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران نشان‌دهنده ثبت حرکت‌های صعودی در نرخ ارز‌های کلیدی است. طبق گزارش‌های رسمی، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در معاملات امروز به رقم ۱۵۴ هزار و ۶۴۹ تومان رسیده است که نشان‌دهنده تلاش برای گام برداشتن در مسیر کانال‌های قیمتی بالاتر است.

این روند افزایشی در نرخ حواله یورو نیز تکرار شد و ارزش فروش آن با رشد به ۱۷۸ هزار و ۷۵۷ تومان رسید که حکایت از افزایش تقاضا یا تعدیل نرخ‌ها بر اساس متغیر‌های جدید دارد. همچنین درهم امارات به عنوان یکی از ارز‌های پرتقاضای تجاری، با افزایشی نسبی در سطح ۴۲ هزار و ۱۱۰ تومان ایستاد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این تعدیل نرخ‌ها در بطن خود سیگنال واقعی‌سازی قیمت‌ها برای تسهیل مبادلات تجاری را به همراه دارد و حاکی از تنظیم نوسانات بر اساس متغیر‌های جدید عرضه و تقاضا در این مرکز است. بازار ارز اکنون در وضعیت انتظاری قرار دارد و فعالان اقتصادی روند سیاست‌های ارزی را برای پیش‌بینی روز‌های آینده به دقت رصد می‌کنند.