کد خبر: 1373307
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تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی

رئیس سازمان بازرسی: ذخایر کالا‌های اساسی و راهبردی کشور باید تقویت شود

1 رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تقویت ذخایر کالا‌های اساسی و راهبردی و نظارت دقیق بر نحوه مصرف ارز تخصیصی به واردات کالا‌های اساسی تاکید کرد.

جوان آنلاین: ذبیح الله خدائیان در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و معاونان این وزارتخانه که در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، ضمن تسلیت ایام رحلت حضرت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (ع)، از تلاش‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کالا‌های اساسی در شرایط تحریم، محاصره اقتصادی و جنگ قدردانی کرد و اظهار داشت: با وجود شرایط دشوار کشور، خوشبختانه تاکنون با کمبود جدی کالا در بازار مواجه نبوده‌ایم و این امر حاصل تلاش و کوشش مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط است.

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند در عمل به این وزارتخانه کمک کنند.

خدائیان با اشاره به هشدار‌های سازمان بازرسی در سال‌های گذشته درباره فرایند واردات کالا‌های اساسی و نحوه فعالیت سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: پیش از اصلاح و آزادسازی نرخ ارز، مشکلاتی در فرآیند ثبت سفارش وجود داشت و سازمان بازرسی نیز در جلسات و مکاتبات متعدد نسبت به این مسائل هشدار داده بود.

وی افزود: یکی از مشکلات، نحوه طراحی سامانه ثبت سفارش بود که عملا امکان ثبت سفارش را برای گروه محدودی از واردکنندگان فراهم می‌کرد و نوعی انحصار ایجاد شده بود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: موضوع دیگری که در آن مقطع با آن مواجه بودیم، ثبت سفارش‌هایی بود که در مهلت مقرر کالا وارد نمی‌شد. همچنین مواردی از «خالی‌فروشی» در سامانه بازارگاه وجود داشت؛ به این معنا که نهاده در سامانه ثبت شده بود، اما حتی کشتی مربوط به آن بارگیری و حرکت نکرده بود.

خدائیان اضافه کرد: در مواردی نیز به دلیل عرضه نشدن به‌موقع نهاده‌ها در سامانه، دامداران و مرغداران برای تامین نیاز خود مجبور به پرداخت‌های پشت‌فاکتوری می‌شدند که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کرد.

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج نیز گفت: در مقطعی قیمت برنج افزایش قابل توجهی پیدا کرد و پرداخت‌های پشت‌فاکتوری نیز در این حوزه رواج یافت، به‌گونه‌ای که برخی افراد با ارز ترجیحی اقدام به واردات می‌کردند، اما هزینه‌های اضافی را به قیمت نهایی کالا منتقل می‌کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ادعای برخی تامین کنندگان کالا‌های اساسی مبنی بر طلب حدود ۴ میلیارد یورویی از دولت، گفت: بخشی از این مطالبات ممکن است صحیح باشد؛ اما باید به‌طور دقیق بررسی شود که ارز‌های دریافتی در این موارد کجا هزینه شده است.

خدائیان تاکید کرد: باید به‌صورت جدی وارد این موضوع شد و یک حسابرسی دقیق انجام داد تا مشخص شود کسانی که ادعای طلب دارند، با ارز دریافتی چه کرده‌اند. تا زمانی که این موضوع بررسی نشود، افراد خود را طلبکار می‌دانند، اما با ورود حسابرسی دقیق، واقعیت مشخص خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: برخی از واردکنندگان برای واردات نهاده ارز ترجیحی دریافت کرده بودند ولی قبل از توزیع کالا، ارز ترجیحی حذف شد و آن واردکنندگانی که نهاده را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده‌اند که مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد باید از آنها اخذ شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از موضوعات مهم را ذخایر راهبردی کشور دانست و اظهار کرد: اگرچه کشور اقدام به واردات کالا‌های اساسی می‌کند، اما هنوز به میزان ذخایر تعیین‌شده نرسیده‌ایم و باید این موضوع با جدیت دنبال شود.

خدائیان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از تابستان قبل از جنگ ۱۲ روزه هشدار‌های متعددی درباره ضرورت حفظ و تقویت ذخایر راهبردی داده است و این هشدار‌ها برای آن بود که ذخایر اصلی کشور با مشکل مواجه نشود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: مطالبات گندمکاران باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

در ادامه این نشست، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از همکاری و نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور گفت: نکات و پیشنهاد‌های سازمان بازرسی کارشناسی و دقیق است و بخش قابل توجهی از پیشنهاد‌های این سازمان اجرایی می‌شود.

نوری افزود: خوشبختانه تولید به‌گونه‌ای رونق گرفته که امسال برای نخستین‌بار از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز می‌شویم و برای صادرات مرغ نیز آمادگی داریم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: هر پیشنهادی که در جهت شفاف‌سازی، جلوگیری از انحراف و رفع مفسده باشد، با جان و دل می‌پذیریم و مصمم هستیم شفافیت را در این حوزه افزایش دهیم.

وی با اشاره به عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: کارنامه دو ساله ما نشان می‌دهد مسیر خوبی طی شده، اما این مسیر پایان نیافته و همچنان جای کار زیادی وجود دارد. در حال توسعه سامانه‌ها و نظارت‌های برخط هستیم تا با اصلاح فرایندها، به برقراری عدالت و رفع فساد و تبعیض کمک کنیم.

برچسب ها: سازمان بازرسی کشور ، وزارت جهاد کشاورزی ، کالاهای اساسی
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