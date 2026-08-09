جوان آنلاین: نشست خبری سریال های جدید سیمافیلم امروز یکشنبه ۱۸ مرداد با حضور مهدی نقویان رئیس سیمافیلم و رسانه ها آغاز شد.

به گزارش مهر، مهدی نقویان در ابتدای این نشست درباره تغییر کنداکتور گفت: در شبکه یک و دو و سه سریال های جدید داریم و سه سریال در هر شبکه یا ۹ سریال در هفته در شبکه ها پخش می شود.

وی ادامه داد: «اسباب زحمت» قرار است روزهای زوج از ابتدای ماه ربیع الاول از شبکه یک پخش شود. بعد از اتمام «رویای نیمه شب» سریال های جدید به شبکه سه هم می آید و جمعه ها هم «مرد سه هزار چهره» پخش می شود.

وی در ادامه گفت: تقریباً یک هفته تا ۱۰ روز پس از پایان «رویای نیمه‌شب»، سریال «امیدواران» که پیش از این با عنوان «آقای گرفتار» شناخته می‌شد، با نگاهی متفاوت و جدید، روزهای زوج از شبکه سه پخش خواهد شد.

نقویان ادامه داد: سریال «دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی نیز روزهای فرد از شبکه سه پخش می‌شود و «مرد سه‌هزارچهره» به کارگردانی مدیری، ان‌شاءالله روزهای جمعه به صورت هفتگی روی آنتن خواهد رفت.

رئیس سیمافیلم اظهار کرد: در شبکه دو نیز با توجه به اینکه کنداکتور با «سیمرغ» مشترک است، تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه پخش طی یکی دو روز آینده انجام خواهد شد. در این شبکه نیز به همین روال، یک سریال در روزهای زوج و یک برنامه یا سریال تک‌قسمتی در روزهای جمعه خواهیم داشت.

وی درباره ساخت «پایتخت» نیز عنوان کرد: «پایتخت ۸» با حساسیت های مختلف دارد کار می شود. محسن تنابنده نکته هایی دارد، دغدغه هم دارد و علاقه مند است که فصل جدید به تولید برسد. احتمالا امسال فیلمنامه وارد نگارش می شود.

وی درباره قصه نیز گفت: یکی از ماندگاری های «پایتخت» این است که مسائل روز را می گوید و حتی مسائل آینده را هم پیش بینی کند مثل فصل قبلی که پهباد را هم آنجا دیدیم و بعد از آن در جنگ شاهد بودیم که اینها هوشمندی تیم نویسنده سریال است.

رئیس سیمافیلم سپس درباره سریال های گزینه نوروز و رمضان عنوان کرد: شبکه یک برای نوروز «زیرخاکی» را با بازیگران اصلی تولید می کند که شاید با قصه های امروزی و جنگ هم نوعی قرابت داشته باشد. برای ماه رمضان نیز فصل دوم «اسباب زحمت» در نظر گرفته شده است.