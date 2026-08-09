دبیر ستاد ملی جمعیت از شارژ «کارت امید مادر» برای بیش از ۲۵۷ هزار مادر در تیرماه خبر داد و گفت: این طرح از ابتدای سال بدون توقف و تأخیر اجرا شده است.

جوان آنلاین: مرضیه وحید دستجردی در شبکه خبر با اشاره به تداوم اجرای طرح «کارت امید مادر» اظهار کرد: این کارت از فروردین‌ماه امسال برای مادران شارژ شده و در تیرماه نیز برای بیش از ۲۵۷ هزار مادر به مبلغ ماهانه ۲ میلیون تومان اعتبار واریز شده است.

وی افزود: در ماه نخست حدود ۶۲ هزار مادر، در ماه دوم حدود ۱۳۳ هزار مادر و در ماه سوم نیز شمار دیگری از مادران مشمول این طرح شدند و با افزایش تدریجی تعداد مادرانی که فرزندشان متولد شده است، در ماه چهارم تعداد دریافت‌کنندگان به بیش از ۲۵۷ هزار نفر رسیده است.

دبیر ستاد ملی جمعیت تأکید کرد: «کارت امید مادر» برای نخستین‌بار به نام خود مادر و برای همه مادران ایرانی در سراسر کشور اختصاص می‌یابد و در صورت تولد فرزندان دوقلو، اعتبار متناسب با تعداد فرزندان پرداخت می‌شود.

وحید دستجردی با بیان اینکه مجموع اعتبار پرداخت‌شده در چهار ماه نخست اجرای این طرح به بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این میزان اعتبار نشان‌دهنده توجه ویژه به حمایت از مادران و خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و تغییر اولویت‌ها، پرداخت‌های مربوط به «کارت امید مادر» از ابتدای سال بدون توقف و تأخیر انجام شده است.

دبیر ستاد ملی جمعیت در پایان از رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور برای تداوم اجرای این طرح قدردانی کرد و گفت: این حمایت‌ها نشان می‌دهد که موضوع فرزندآوری و حمایت از خانواده‌ها، مادران و کودکان همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.