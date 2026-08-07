کد خبر: 1372914
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
ورزش » ساير
گرا، خطری جدی بیخ گوش پرسپولیس 

مدافعی که قصد جدایی ندارد

شمیم رضوان

جوان آنلاین: پرسپولیس درحالی این روز‌ها خود را برای شروع لیگ بیست و ششم مهیا می‌کند که خطری جدی بیخ گوش این تیم قرار گرفته است. خطر بازیکنی که زمستان سال گذشته جهت تقویت سمت راست خط دفاعی پرسپولیس به جمع سرخپوشان اضافه شده بود، اما مصدومیت‌های پی‌درپی و همچنین عدم ارائه عملکردی قابل قبول باعث شد امروز به سمت در‌های خروجی باشگاه نزدیک شود. هرچند که این مدافع مجارستانی جز دریافت چند اخطار، خاطره خاصی در ذهن هواداران پرسپولیس ندارد، اما حاضر به جدایی نیست و می‌خواهد کادرفنی فرصت بیشتری برای ارائه توانایی‌هایش در اختیار او قرار دهد. درخواستی که می‌تواند پرسپولیس را با چالش مواجه کند. 
قرار گرفتن نام دنیل گرا در لیست مازاد سرخپوشان اصلاً غیرقابل‌انتظار نبود، اما تصور می‌شد این جدایی در همان نخستین روز‌های تابستان انجام شود، حال آنکه مدافع مجارستانی حتی در اردوی سرخپوشان نیز حضور داشت، ولی نه فقط بار دیگر مصدوم شد و این روز‌ها درحال پیگیری مراحل درمان خود زیر نظر پزشک است که عملکردش در بازی‌های دوستانه پرسپولیس نیز نتوانست نظر تارتار را جلب کند. به همین دلیل پرسپولیس درصدد توافق با او برای جدایی است. 
دنیل گرا زمستان سال گذشته برای حل و فصل مشکلات سمت راست خط دفاعی پرسپولیس به این تیم اضافه شد، آن‌هم با قراردادی که گفته می‌شد مبلغ آن ۸۰۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم است. اما در ادامه برخی رسانه‌ها مدعی شدند قرارداد او برای یک فصل و نیم، چیزی حدود ۱/۱ میلیون یورو است. ضمن اینکه این باشگاه ۲۵۰هزار دلار هم برای دریافت رضایتنامه این بازیکن به باشگاه قبلی او پرداخت کرده بود. ارقامی که نشان می‌دهد جذب این مدافع مجارستانی هزینه زیادی برای پرسپولیس داشته، درست برخلاف عملکرد فنی که طی این مدت از خود به نمایش گذاشته، به همین دلیل هم هست که گویا کادرفنی نظر مثبتی روی او ندارد. اما گرا قصد جدایی ندارد و این مسئله می‌تواند در ادامه برای سرخپوشان داستان‌ساز شود. 
البته مسئولان باشگاه پرسپولیس جهت فسخ توافقی قرارداد با گرا، پیشنهاد پرداخت حدود نیمی از مبلغ قرارداد فصل آینده او را در دو، سه قسط داده‌اند، اما اختلاف مالی میان دو طرف باعث شده مذاکرات فعلاً به بن‌بست برسد و در صورتی که پرسپولیس نتواند طی روز‌های آینده موافقت این بازیکن را برای فسخ توافقی جلب کند، احتمال کشیده شدن کار به مسیر حقوقی وجود دارد. مسئله‌ای که بی‌تردید می‌تواند اوضاع را در آستانه فصل جدید برای سرخپوشان سخت و دشوار کند، مگر آنکه مدیران باشگاه بتوانند به هر ترفندی که شده ماجرا را بدون حاشیه فیصله دهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پرسپولیس ، لیگ ، فوتبال
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