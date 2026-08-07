کد خبر: 1372913
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تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
ورزش » ساير
نشست اضطراری فایده‌ای نداشت 

حمایت دوباره فیفا از اینفانتینو 

نشست اضطراری مدیران ارشد فدراسیون جهانی فوتبال در پایتخت مراکش نیز باعث نشد جیانی اینفانتینو بابت تصمیمات ضدفوتبالی‌اش از ریاست فیفا استعفا دهد
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: نشست اضطراری مدیران ارشد فدراسیون جهانی فوتبال در پایتخت مراکش نیز باعث نشد جیانی اینفانتینو بابت تصمیمات ضدفوتبالی‌اش از ریاست فیفا استعفا دهد. 
جلسه فوری اینفانتینو با حضور مدیران ارشد و مشاوران او در شهر رباط برگزار شد و برخلاف یوفا و دیگر کنفدراسیون‌های معترض، همه اعضای حاضر حمایت‌شان را از رئیس سوئیسی‌ایتالیایی اعلام کردند! 
طرح فروش سهام جام‌جهانی به بخش خصوصی، نه‌تنها به سرانجام نرسید، بلکه با واکنش سریع و جدی اتحادیه فوتبال اروپا، کونکاکاف و‌ای‌اف‌سی و حمایت بسیاری از اعضای این کنفدراسیون‌ها، رئیس ۵۶ ساله خیلی زود کوتاه آمد و از طرح عجیبش عقب‌نشینی کرد. یوفا و همه ۵۵ کشور عضو اتحادیه اروپا همچنان بر برکناری اینفانتینو اصرار دارند و تهدیدشان به تحریم رقابت‌های بین‌المللی پابرجاست. 
با این حال اعضای فیفا با اعلام حمایت از رئیس، پشت اینفانتینو را خالی نکردند. در جلسه اضطراری برگزار شده ماتیاس گراف‌استروم، دبیرکل فیفا و اعضای هیئت‌مدیره این نهاد بر حمایت دوباره از رئیس فعلی و حضور اینفانتینو در انتخابات سال آینده تأکید کردند. فیفا پس از این جلسه بیانیه‌ای صادر کرد و ضمن اشاره به اشتباه بودن طرح تجاری اینفانتینو، علیه کشور‌های مخالف موضع‌گیری کرد: «ما اذعان می‌کنیم در روند ارائه طرح «FIFA Forward Enterprise» اشتباهاتی رخ داده است. بدون تردید، هرگز قصد نداشتیم اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو احساس کنند از این فرایند کنار گذاشته شده‌اند و این موضوع باید به شیوه‌ای متفاوت مدیریت می‌شد. همچنین می‌پذیریم پس از درز این پیشنهاد به رسانه‌ها نیز خطا‌هایی در نحوه مدیریت موضوع رخ داد. صمیمانه بابت این اشتباهات عذرخواهی می‌کنیم و متعهد می‌شویم که چنین خطا‌هایی دیگر تکرار نشود. بر همین اساس، بازنگری لازم در این فرایند انجام خواهد شد و گزارش آن در نشست برنامه‌ریزی‌شده بعدی شورای فیفا ارائه می‌شود. برای رفع هرگونه ابهام، دبیرکل فیفا و اعضای هیئت مدیریتی حاضر در این نشست بار دیگر حمایت کامل خود را از رئیس فیفا، جیانی اینفانتینو به‌عنوان تنها مقام منتخب ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا، اعلام می‌کنند. کاملاً اطمینان داریم نتایج این نشست به تقویت نظام حکمرانی فیفا، بازسازی اعتماد به این سازمان و فراهم شدن زمینه آمادگی برای رویداد‌ها و چالش‌های مهم پیش‌رو، در فضایی متحد و شفاف، کمک خواهد کرد. در این مورد لازم است تأکید کنیم که اگرچه اشتباهاتی رخ داده، اما تمامی اقداماتی که انجام شده، کاملاً در چارچوب مقررات و قوانین داخلی فیفا صورت گرفته است.» 
گفته می‌شود پس از این جلسه، کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) با ۵۴ فدراسیون عضو، از اینفانتینو و کاندیداتوری مجددش در انتخابات آتی ریاست فیفا حمایت کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اینفانتینو ، فوتبال ، فیفا
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