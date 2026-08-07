گلزنی برای رئال تا ۲۰۳۲ 

جوان آنلاین: مهاجم پرحاشیه رئالمادرید قراردادش را به مدت شش سال دیگر با کهکشانیها تمدید کرد.
وینیسیوس جونیور پس از کشوقوسهای زیاد و حواشی که برای مادریدیها درست کرد، سرانجام با این باشگاه اسپانیایی به توافق رسید و طبق قرارداد جدید او باید تا سال ۲۰۳۲ برای سفیدپوشان به میدان برود و گلزنی کند.
قرارداد قبلی مهاجم برزیلی تا ۲۰۲۷ اعتبار داشت، ولی وینی این اواخر پرحاشیه شده بود و چالشهای زیادی برای رئال ایجاد کرده بود. او بارها با توهینهای نژادپرستانه مواجه شد و علاوه بر این با ژابی آلونسو نیز به مشکل خورد.
وینی یکی از بازیکنانی بود که از رفتن آلونسو خوشحال شد و از آمدن خوزه مورینیو نیز استقبال کرد. با وجود این تنها یک سال از مدت قراردادش باقی مانده بود و این مسئله باعث شد تا برای افزایش دستمزدش بحث رفتن را پیش بکشد.
گمانهزنیها برای رفتن وینیسیوس از مادرید از یک سال پیش شروع شد و جدیترین گزینه اخیر این بازیکن برزیلی نیز آرسنال بود. توپچیها به وینی و مدیربرنامهاش بسیار نزدیک شده بودند و برای پرداخت دستمزد مدنظر مهاجم برزیلی هم به توافق رسیده بودند.
با اینوجود همانطور که مورینیو تأکید داشت، باشگاه اسپانیایی تمام تلاشش را برای حفظ ستارهها انجام میدهد و تمدید قرارداد وینی این موضوع را ثابت کرد. مهاجم ۲۶ ساله شش سال دیگر نیز در برنابئو خواهد ماند به این امید که با آمدن آقایخاص همه چیز تغییر کند. گفته میشود وینیسیوس بر دریافت دستمزد سالانه ۳۰ میلیون یورو اصرار داشته، اما نتوانسته به هدفش برسد. گویا او خواهان دستمزدی همتراز با کیلیان امباپه بود، ولی مدیران باشگاه با افزایش دستمزد او به ۲۴ میلیون یورو موافقت کردند. ستاره رئال در تابستان ۲۰۱۸ از فلامینگو راهی مادرید شد و در هشت فصلی که برای قوهای سفید به میدان رفته، در ۳۷۶ بازی ۱۲۸ گل به ثمر رسانده است. فصل پیش وینی، ۲۲ گل زد و ۱۴ پاس گل ارسال کرد. این بازیکن دو قهرمانی اروپا را با کهکشانیها تجربه کرده است.
نکته عجیب اینکه در لندن همه انتقال وینیسیوس را قطعی میدانستند و بازیکنان در رختکن آرسنال منتظر اضافه شدن مهاجم برزیلی به جمعشان بودند. حتی میکل آرتتا روند مذاکرات را به دقت زیرنظر داشت و برای استفاده از او در فصل پیشرو حساب میکرد، ولی این رئالیها بودند که هر طور بود ستاره خود را حفظ کردند. حالا که وینی ماندگار شده و دیومانده ساحلیعاجی هم گرانترین خرید تیم لقب گرفته، مورینیو امیدوار است با شروع فصل جدید رئال رؤیایی خود را بسازد.