صلح حسنی (ع) و قیام حسینی (ع) در آیینه بازاندیشی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، دربردارنده گفتار‌هایی پرنکته از حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در تفسیر حیات سیاسی امام حسن بن علی و امام حسین بن علی (ع) است که در سالیان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایراد شده است. این سخنرانی‌ها ازسوی مؤسسه پژوهشی- فرهنگی انقلاب اسلامی پیاده، تنظیم و منتشر شده‌اند. تارنمای ناشر در اشارت به مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است:

«کتاب دو امام مجاهد، مشتمل بر شش گفتار از آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) است که در سال‌های ۵۱و ۵۲ ایراد شده است. دو گفتار اول کتاب، شامل دو سخنرانی ایشان در فروردین سال ۵۱ است که در حسینیه‌ارشاد تهران انجام شده است. معظم‌له در این دو جلسه که به مناسبت ایام شهادت امام حسن (ع) در آخر ماه صفر برگزار شد، علاوه بر شرح نظریه‌انسان ۲۵۰ساله، به جایگاه والا و مهم امام حسن (ع) در این دوران و چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش‌بس و بیان تفاوت شرایط امام حسن و امام حسین (ع) پرداخته‌اند. گفتار سوم تا پنجم اثر، اختصاص به سه سخنرانی ایشان در شب تاسوعا، عاشورا و شام‌غریبان محرم ۱۳۹۴ هجری قمری (مصادف با بهمن ۱۳۵۲)، با موضوع تحلیل قیام حسینی دارد. این سه سخنرانی، در مسجد کرامت مشهد ایراد شده‌اند. در گفتار چهارم به اهداف قیام حسینی اشاره و برای روشن شدن مطلب به تحلیل ریشه‌های آن می‌پردازند. ایشان با انقلاب دانستن بعثت پیامبر اکرم (ص)، دگرگونی‌هایی را که پس از ظهور پیامبر اسلام در جامعه‌جاهلی آن روز ایجاد شد، برمی‌شمرند. معظم‌له اهم اهداف پیامبر را گستراندن تفکر توحیدی و نفی عبودیت طواغیت از بین بردن اختلافات طبقاتی و ناعدالتی‌ها و تکریم انسان می‌دانند. ایشان با پرداختن به موضوع انحراف جامعه‌اسلامی از اهداف بعثت، به ترسیم شرایط دوران خلفای سه‌گانه اول به ویژه خلیفه‌سوم می‌پردازند. در گفتار پنجم پس از مرور سریع مباحث دو گفتار قبل، به دوران امام حسین و اقدامات ایشان اشاره می‌کنند و بحث مستوفا و مستندی را در این زمینه ارائه می‌دهند. نکته جالب توجه در این گفتار، قسمت پایانی آن است که با دعوت مخاطب به تفکر در اهداف قیام امام حسین با نقل داستان طوطی و بازرگان، همگان را به انقلاب بر ضد یزیدیان دعوت می‌کنند. گفتار آخر کتاب حاضر، مربوط به سخنرانی شب عاشورای معظم‌له در محرم سال ۱۳۹۳ هجری قمری (مصادف با ۲۴/بهمن۱۳۵۲) است. در این گفتار با نقد سه نظریه در باب قیام حسینی، نظریه‌چهارمی به‌عنوان نظریه‌صحیح اثبات می‌گردد. ایشان هدف از قیام حسینی را تجدید حیات انقلاب پیامبر اعظم (ص) می‌دانند و در این گفتار نیز به‌طور ضمنی و در لفافه مخاطب خود را دعوت به الگوبرداری از حرکت امام حسین در قیام بر ضد دشمنان اسلام و حاکمان طاغوتی می‌کنند. نوع نگاه معظم‌له در این شش گفتار، بسیار بدیع است با اینکه در زمان ایراد این بیانات، در سن ۳۲و ۳۳سالگی بوده‌اند. منابع روایی و تاریخی متعددی مورد استفاده ایشان قرار گرفته است که سخنرانی ایشان را بسیار متفاوت از سخنرانی‌های معمول آن زمان و حتی حال حاضر می‌کند و بیشتر به جلسات علمی و درسی محققانه شبیه است....»