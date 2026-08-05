جوان آنلاین: با آغاز تولید فصل دوم «آژانس دوستی»، موج ساخت دنباله سریال‌های محبوب تلویزیون شتاب گرفته است.

به گزارش تسنیم، تلویزیون در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به احیای برند‌های موفق و ساخت فصل‌های جدید سریال‌های خاطره‌انگیز روی آورده است؛ رویکردی که از «پایتخت» و «زیرخاکی» تا «کارآگاه علوی»، «زیر آسمان شهر»، «طوبی»، «روشنایی شب» و «شکیب عیار» را در بر می‌گیرد. در میان این پروژه‌ها، اما خبر آغاز مقدمات تولید فصل دوم «آژانس دوستی» بیش از همه جلب توجه می‌کند؛ مجموعه‌ای که سال‌ها پیش توانست به یکی از برند‌های ماندگار تلویزیون تبدیل شود و حالا قرار است با داستانی تازه به قاب رسانه ملی بازگردد.

«آژانس دوستی»؛ بازگشت یک برند خاطره‌ساز

جدیدترین خبر در میان پروژه‌های دنباله‌دار تلویزیون به «آژانس دوستی» اختصاص دارد. فیلمنامه فصل دوم این مجموعه به پایان رسیده و اکنون مراحل انتخاب عوامل در حال انجام است تا این سریال به‌زودی وارد فاز تولید شود.

«آژانس دوستی» در زمان پخش خود یکی از موفق‌ترین مجموعه‌های تلویزیونی بود و علاوه بر استقبال گسترده مخاطبان، به سکوی معرفی و دیده‌شدن بسیاری از بازیگران تبدیل شد. روایت قصه‌های متفاوت در بستر یک آژانس تاکسی و ورود مسافران جدید در هر قسمت، از ویژگی‌هایی بود که این مجموعه را به اثری ماندگار تبدیل کرد. حالا احیای این برند را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های سیمافیلم در سیاست بازگرداندن آثار موفق گذشته دانست.

در کنار «آژانس دوستی»، سیمافیلم تولید سریال «شکیب عیار» را نیز آغاز کرده است؛ مجموعه‌ای که اگرچه ادامه مستقیم «مهیار عیار» نیست، اما در همان جهان داستانی روایت می‌شود و ماجراهایش به دوره‌ای پیش از اتفاقات «مهیار عیار» بازمی‌گردد. این سریال به کارگردانی علی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید در حال تولید است.

از سوی دیگر، «زیرخاکی» نیز به عنوان یکی از موفق‌ترین برند‌های تلویزیون، خود را برای بازگشت آماده می‌کند. طبق برنامه‌ریزی‌ها، فیلمبرداری فصل جدید این مجموعه از پاییز امسال آغاز می‌شود و گمانه‌زنی‌ها از پخش آن در نوروز ۱۴۰۶ حکایت دارد.

«کارآگاه علوی» و «روشنایی شب» در مسیر تولید

تولید فصل جدید «کارآگاه علوی» نیز این روز‌ها ادامه دارد و به‌تازگی تصویری از این مجموعه با حضور بهنام تشکر و کیوان ساکت‌اف منتشر شده است. این سریال به تهیه‌کنندگی پرویز امیری و کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی برای پخش از تلویزیون آماده می‌شود.

در حوزه آثار امنیتی نیز فصل دوم «روشنایی شب» در حال ساخت است. این مجموعه به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید تولید می‌شود و با حضور رویا نونهالی قرار است در ماه‌های آینده روی آنتن برود.

احیای برند‌های قدیمی تنها به آثار نمایشی جدی محدود نشده است. «زیر آسمان شهر ۴» به کارگردانی مهران غفوریان نیز وارد مرحله نگارش شده و قرارداد تولید آن با سیمافیلم به امضا رسیده است. انتشار تصویری از روند نگارش فیلمنامه، بار دیگر توجه مخاطبان این مجموعه خاطره‌انگیز را جلب کرده است.

همزمان خبر‌هایی از تولید فصل دوم «طوبی» نیز منتشر شده تا فهرست سریال‌هایی که قرار است ادامه پیدا کنند، روزبه‌روز طولانی‌تر شود.

«پایتخت ۸»؛ منتظر ایده جذاب

در میان برند‌های محبوب تلویزیون، «پایتخت» همچنان مهم‌ترین مطالبه مخاطبان به شمار می‌رود. رئیس مرکز سیمافیلم اعلام کرده مدیران تلویزیون علاقه‌مند هستند هرچه سریع‌تر تولید «پایتخت ۸» آغاز شود و از نظر امکانات و شرایط تولید نیز هیچ مانعی وجود ندارد.

او تأکید کرده است که موفقیت این مجموعه به کیفیت فیلمنامه و ایده‌پردازی وابسته است و با وجود ارائه چند طرح به سازمان، تیم سازندگان هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. به گفته وی، به محض رسیدن به یک ایده قوی، تولید فصل جدید آغاز خواهد شد.

احیای برندها؛ راهبرد تازه تلویزیون

مرور پروژه‌های در حال تولید نشان می‌دهد تلویزیون در دوره جدید، بیش از گذشته بر ظرفیت برند‌های موفق خود تکیه کرده است. از «آژانس دوستی» که پس از سال‌ها دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردد تا «زیرخاکی»، «کارآگاه علوی»، «زیر آسمان شهر»، «روشنایی شب»، «طوبی»، «شکیب عیار» و چشم‌انتظاری برای «پایتخت ۸»، همگی نشانه‌های شکل‌گیری موج تازه‌ای از سریال‌های دنباله‌دار هستند؛ موجی که اگر بتواند کیفیت آثار اصلی را حفظ کند، می‌تواند بار دیگر مخاطبان گسترده‌ای را با تلویزیون همراه سازد.