کد خبر: 1372707
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تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
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گفتنی‌های امجد جلالی، کارگردان نمایشی که در عراق روی صحنه رفت 

«خون و شمشیر» تلفیقی از واقعه عاشورا و جبهه مقاومت است 

1 امجد جلالی که نمایش «خون و شمشیر» را در کشور عراق اجرا کرد، این نمایش را اثری تلفیقی از واقعه عاشورا و جبهه مقاومت دانست که با گریزی به جنگ و بمباران میناب به مخاطبان ارائه می‌شود
روزبه فکور 

جوان آنلاین: امجد جلالی که نمایش «خون و شمشیر» را در کشور عراق اجرا کرد، این نمایش را اثری تلفیقی از واقعه عاشورا و جبهه مقاومت دانست که با گریزی به جنگ و بمباران میناب به مخاطبان ارائه می‌شود. 

به گزارش جوان، امجد جلالی درباره نمایش خون و شمشیر گفت: این نمایشنامه بر اساس یک الگوی نمادی- ایدئولوژیک درباره واقعه عاشورا تولید شده که به تقابل دو شخصیت شیطان و انسان می‌پردازد. البته ما در این نمایشنامه یکسری تغییراتی ایجاد کردیم که عاشورا را نه فقط به عنوان واقعه تاریخی، بلکه یک الگوی تاریخی و مقاومتی مورد بحث قرار دهیم. 

 اشاره‌ای به واقعه دردناک مدرسه میناب 
امجد ادامه داد: این نمایشنامه تلفیقی از واقعه عاشورا و حوزه مقاومت است و بر همین اساس ما به مقاومت کشور‌هایی مثل ایران، عراق، لبنان، فلسطین و یمن هم گریزی می‌زنیم و در ادامه به جنگ رمضان و واقعه دردناک بچه‌های میناب هم اشاره می‌کنیم. به عبارتی دیگر، در این اجرا ما جنایت‌های رژیم صهیونیستی را روایت می‌کنیم و در ادامه به رخداد‌های مرتبط با جبهه مقاومت می‌پردازیم. 
این کارگردان تئاتر افزود: سید مصطفی موتورچی نویسنده این اثر است و ما با ایجاد یکسری تغییرات، این نمایشنامه را برای تمرین آماده کردیم و در حدود سه هفته و نیم تمرین، توانستیم این اثر را برای اجرا در قالب دهمین همایش ملی پیاده‌روی اربعین تولید کنیم. 
او در معرفی بیشتر این نمایش تشریح کرد: مهم‌ترین ویژگی که این اثر دارد و در تولید خیلی به آن توجه شده، پرداختن به شهدای میناب و دانش‌آموزان به‌شهادت‌رسیده آن است. این شهدا خیلی برای ما دغدغه ایجاد کرده بود و ما می‌خواستیم حتماً ماجرای شهادتشان را بازگو کنیم؛ بنابراین بمباران مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان را به بخشی از نمایشنامه که می‌شد این واقعه را اضافه کرد، افزودیم که اتفاقاً نمایش را هم خیلی تأثیرگذار کرده است. 

 نمایشنامه‌ای به زبان عربی 
او درخصوص نوع اجرای نمایش برای مخاطبان بین‌المللی گفت: نمایشنامه به زبان عربی اجرا می‌شود و دو بازیگر به زبان عربی فصیح سخن می‌گویند؛ پس دیالوگ‌هایی که گفته می‌شود را هم عراقی‌ها و هم عرب‌زبان‌هایی که از کشور‌های دیگر به کربلا می‌آیند، کاملاً درک می‌کنند. ماجرای بمباران میناب هم اتفاقی است که کل دنیا فهمیده است و ما با توجه به آکسسوار و امکانات بصری که در این نمایش داریم، آن را در دل نمایشنامه‌ای که با موضوع فرهنگ عاشورا است، نشان خواهیم داد. 
او درباره تأثیر اجرای «خون و شمشیر» بر مخاطبانش نیز شرح داد: اربعین، بزرگ‌ترین گردهمایی فقط شیعیان یا فقط مسلمانان نیست؛ چون ما در این تجمع بزرگ، هم مسیحی‌ها و هم پیروان دیگر ادیان را می‌بینیم و حتی یهودی‌ها هم در راهپیمایی اربعین شرکت می‌کنند؛ پس می‌توانیم بگوییم یک اتفاق خیلی منحصربه‌فردی در این روز شاهد هستیم. 
این کارگردان تئاتر افزود: با توجه به اجرا‌های نمایشی متعدد و برنامه‌های فرهنگی که در راهپیمایی اربعین شاهد هستیم، می‌توانیم به مضامینی، چون جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و حتی جنگ هشت ساله یا زورگویی امریکا و اسرائیل که همه دنیا آن را درک کرده‌اند، بپردازیم و نمونه‌هایی از آن را در این راهپیمایی نشان دهیم. همچنین از آنجا که کل دنیا فهمیده که امریکا و اسرائیل زورگویانی بیش نیستند و هیچ‌وقت حرفشان سندیت نداشته و ندارد، ما می‌توانیم از فرصت فراهم‌شده استفاده کنیم و در قالب برنامه‌های فرهنگی، نکاتی مهم را به مخاطبان بین‌المللی القا کنیم. 

 روشنگری از طریق هنر 
او تأکید کرد: در «خون و شمشیر» ما در مورد امریکا، اسرائیل و شمر زمانه صحبت می‌کنیم و در قالب نمایش و به زبان هنر، دست به روشنگری مخاطب می‌زنیم. 
جلالی درباره طراحی «خون و شمشیر» نیز عنوان کرد: طراحی که برای این نمایش انجام شده، بر اساس موکب است؛ یعنی هر موکبی بر اساس فضای اجرایی که دارد، این امکان را به وجود می‌آورد که ما بتوانیم در آن موکب اجرا داشته باشیم. مثلاً ممکن است فضای یک موکب کوچک باشد و موکبی دیگر مثلاً مساحت خیلی بزرگ‌تری داشته باشد. نمایش خون و شمشیر این قابلیت را دارد که با توجه به طرح کارگردانی، در جا‌های مختلف اجرا شود. در اجرا‌ها باید ببینیم که چه ظرفیت‌هایی موکب‌ها دارند تا بنا به همان امکانات، از قابلیت اجرایی برخوردار شویم. 
وی با تأکید بر اینکه نمایش خون و شمشیر ویژه دهمین همایش بین‌المللی تئاتر مردمی پیاده‌روی اربعین تولید شده است، گفت: عنوان این اثر به این نکته اشاره دارد که خون بر شمشیر پیروز است. این عنوان یک استعاره و نماد است و این اثر به گونه‌ای اجرا می‌شود که مخاطب متوجه شود که شهدا همیشه زنده هستند و خون شهدا همیشه پیروز است. ما در این نمایش نشان می‌دهیم که جبهه مقاومت همیشه پیروز است و بر همین اساس، شمشیر در عنوان این نمایش، یک استعاره است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: میناب ، نمایشنامه ، ایدئولوژی
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